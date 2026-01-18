Vokietijoje teisės vairuoti neturintis vyras nuo policijos automobiliu spruko 200 km/val. greičiu

Policija pranešė, kad šeštadienį po pietų pareigūnai keturiasdešimtmetį vyriškį sustabdyti bandė atlikdami patikrinimą šalia vienos iš greitkelio poilsio aikštelių netoli Hildesheimo miesto šiaurės centrinėje Vokietijos dalyje, tačiau jis padidino greitį ir spruko.
Policijos teigimu, vairuotojas iš pradžių dideliu greičiu lėkė greitkeliu, o paskiau nusuko į vieškelį, kartais pasiekdamas iki 200 km/val. greitį.
Jis nuolat lenkė kitus automobilius, nepaisydamas priešpriešinio eismo ir versdamas kitus vairuotojus sukti nuo kelio, kad išvengtų susidūrimo.
Gaudynės tęsėsi kaimo vietovėje, kur vairuotojas bandė pabėgti siauromis gatvėmis, išjungė žibintus ir galiausiai metė automobilį ir pėsčiomis spruko atvirais laukais.
Po keleto minučių jį sulaikė policijos pareigūnas, vyriškis uždarytas į areštinę.
Policija paaiškino, kad pirminiai tyrimų rezultatai rodo, jog vyras neturėjo vairuotojo pažymėjimo ir yra įtariamas vartojęs narkotikus. Jo atžvilgiu pradėtas tyrimas dėl keleto jam pareikštų kaltinimų, įskaitant dalyvavimą neteisėtose automobilių lenktynėse.
