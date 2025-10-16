Druskininkų policija ieško Sauliaus: be žinios dingo rugsėjo pabaigoje

Kaip pranešė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, su 1985 metais gimusiu vyru nepavyksta susisiekti nuo rugsėjo mėnesio pabaigos.
S. Mikalonis yra apie 164 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų, o viršugalvyje nešioja surištą kuodelį (kasytę). Vyras yra tamsiai rudų akių, neturi priekinio viršutinio danties. Jis gali būti pastebėtas su akiniais. Ant vienos rankos riešo vyras turi tamsios apyrankės formos tatuiruotę su užrašu „Nirvana“, kaklo pusėje taip pat turi tatuiruotę – keli kiniški hieroglifai.
„Vyras išeidamas galimai vilkėjo tamsios spalvos džemperį su gaubtuvu, juodos spalvos kepurę su snapeliu ir galėjo turėti vyrišką, tamsiai mėlynos spalvos bėginį dviratį“, – nurodė policija.
Policijos pareigūnai apklausė aplinkinių vietovių gyventojus, ieškojo vyro pas pažįstamus ir artimuosius, žvalgė miškingas teritorijas su bepilote skraidykle (dronu).
Asmenis, žinančius apie vyro buvimo vietą ar jį pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Druskininkų policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Rutkauskaitę tel. nr. +370 675 42805, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
