Policija vis dar ieško praėjusių metų gruodį dingusio Miroslavo

2025-10-23 17:20
ELTOS inf.

Policija ieško sostinėje dingusio be žinios Miroslavo Gaidulevič.

Miroslavas Gaidulevič
Miroslavas Gaidulevič / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Kaip pranešė Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), vyras, gimęs 1978 metais, praėjusių metų gruodžio 15 d., apie 21 val., išėjo iš savo namų, esančių Vieversių gatvėje, ir iki šiol negrįžo.

Dingusio M. Gaidulevič požymiai: apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, juodų plaukų, su juoda barzda.

Vyras vilkėjo mėlyną kombinezoną, avėjo juodus batus.

Asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius šio vyro buvimo vietą, ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus AVPK Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Zbignevą Romeiko, tel. +370 700 56704, mob. +370 603 92888, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

