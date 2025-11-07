Artimieji netveria nerimu: Vilniuje dingo 31-erių Lukas

Kaip feisbuke teigė dingusiojo artimieji, paskutinį kartą L. Doškus matytas lapkričio 3 d. sostinės Jeruzalės mikrorajone.
„Nuo to laiko su juo nepavyksta susisiekti – telefonas išjungtas, į žinutes nereaguoja. Jei kas nors jį matė ar turi bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, labai prašau susisiekti su manimi asmeniškai arba pranešti policijai numeriu 112 arba mano nr. 069002654“, – socialiniame tinkle rašė vyro seserimi prisistatanti moteris.
Dingusiojo požymiai: 190 cm ūgio, šviesių plaukų.
„Kiekviena žinia gali būti labai svarbi! Pasidalinkite šiuo įrašu, kad pasiektų kuo daugiau žmonių“, – prašė 31-erių vyro artimoji.
Vilniaus apskrities policijos pareigūnai patvirtino lapkričio 5 d. gavę pranešimą apie be žinios dingusį žmogų. Vykdoma vyro paieška.
