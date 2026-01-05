Ignalinos rajone ieškomas nuo Naujųjų dingęs vyras

Kaip nurodė Utenos apskrities policija, su 1973 metais gimusiu vyru nepavyksta susisiekti nuo sausio 1-osios 18 val., jo buvimo vieta nežinoma.
Ignalinos rajone, Pažemiškio kaime, ieškomas nuo ketvirtadienio vakaro dingęs vyras.
Kaip nurodė Utenos apskrities policija, su 1973 metais gimusiu vyru nepavyksta susisiekti nuo sausio 1-osios 18 val., jo buvimo vieta nežinoma.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl asmens dingimo be žinios.
