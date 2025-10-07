Kelyje Panevėžys–Vilnius susidūrė vilkikas ir sunkvežimis: vienas vairuotojas perduotas medikams

Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovės Editos Zdanevičienės, pranešimas apie įvykį kelyje Panevėžys–Vilnius, 65-ajame kilometre, buvo gautas spalio 6 d. 9.54 val.
Kaip teigta, čia susidūrė du vilkikai. Per avariją buvo prakirstas vieno iš jų bakas, liejosi degalai. Atvykus ugniagesiams, paaiškėjo, kad kelyje buvo susidūręs MAN vilkikas ir tokios pat markės sunkvežimis.
Prispaustų žmonių nebuvo. Ugniagesiai atjungė abiejų transporto priemonių akumuliatorius, iš vieno vilkiko tekėję degalai buvo surinkti į talpas, sutvarkė kelio dangą.
Nukentėjo vienas vairuotojas. Jis perduotas medikams.
