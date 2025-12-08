Latvijoje per avariją žuvo lietuvis

Kolegų iš Latvijos policijos prašymu socialiniame tinkle „Facebook” pasidalijo Lietuvos policija.
Anot pranešimo, praeitą penktadienį, gruodžio 5 d., apie 13.30 val., Latvijoje, Pietų Kuržemės savivaldybėje, Rucavos valsčiuje, A11 kelyje, įvyko eismo įvykis. Jame dalyvavo „Ford“ automobilis ir traktorius su priekaba.
Eismo įvykio metu žuvo „Ford“ automobilio vairuotojas – Lietuvos pilietis, traktoriaus vairuotojas dėl patirtų sužalojimų buvo nuvežtas į gydymo įstaigą. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi tikslias įvykio priežastis.
Valstybės policija prašo atsiliepti eismo įvykio liudytojų, kurie gali suteikti tyrimui naudingos informacijos, ar vaizdo įrašų iš automobilių vaizdo registratorių.
Susisiekti su Latvijos policija reiktų tel. +371 28070038, arba +371 67014002.
