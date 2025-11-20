 Lazdijų rajone užsidegus namui, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas

Lazdijų rajone užsidegus namui, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas

2025-11-20 15:20
Gytis Pankūnas (ELTA)

Lazdijų rajone ketvirtadienio rytą kilus gaisrui name, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas.

Lazdijų rajone užsidegus namui, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas
Lazdijų rajone užsidegus namui, gaisravietėje rastas žmogaus kūnas / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Kaip Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Edita Zdanevičienė, 6.59 val. gautas pranešimas, kad Šventežerio seniūnijoje, Mikyčių kaime, dega namas.

Anot ugniagesių, atvykus į įvykio vietą, namas praktiškai buvo pilnai sudegęs.

„Užgesinus gaisrą, gaisravietėje buvo rastas stipriai apdegęs žmogaus kūnas“, – sakė E. Zdanevičienė.

PAGD atstovės teigimu, gaisras kilo vieno aukšto, rąstiniame gyvenamajame name.

7.45 val. ugniagesiams pavyko užgesinti gaisrą.

Šiame straipsnyje:
Lazdijų rajonas
užsidegė namas
rastas žmogaus kūnas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų