LTG: sąstatas su rūkstančia siera Šiaulių rajone patrauktas

Apie incidento likvidavimo eigą Šiaulių rajone, Pavenčiuose, pranešė LTG grupė.
Pasak pranešimo, keleiviniai traukiniai toliau vyksta pagal tvarkaraščius, jų eismas yra atnaujintas. Planuojama, kad netrukus bus atkurtas ir prekinių traukinių eismas.
Kol vykdomi įkaitusios sieros lokalizavimo darbai, buvo sustabdytas Klaipėda–Šiauliai maršrutu vykusių keleivinių traukinių eismas. Dėl incidento nuo ryto buvo sulaikyti iš viso keturi traukiniai, jais važiavę keleiviai išvyko autobusais.
„LTG Cargo“ mašinistas antradienį ryte, apie 6.30 val., pastebėjo rūkstantį prekinio traukinio vagoną, kuriuo maršrutu Draugystė-Šilainiai buvo vežama siera. Incidentas įvyko Šiaulių rajone, Pavenčiuose. Į įvykio vietą iškviesti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai.
Toliau bendradarbiaujama su tarnybomis likviduojant įvykio padarinius.
Šiuo metu dėl incidento likvidavimo sutelktos visų LTG grupės įmonių ir kitų tarnybų pajėgos.
Dėl incidento sutelktos gausios ugniagesių pajėgos, arti gyvenantiems žmonėms buvo nurodyta evakuotis.
Atvykus ugniagesiams, rūko dūmai, atviro degimo nebuvo.
Anot „Lietuvos geležinkelių“ atstovės Julijos Leimonės, išankstiniais duomenimis, Šiaulių rajone, Pavenčiuose, „LTG Cargo“ mašinistui pastebėjus rūkstantį prekinio traukinio vagoną, kuriuo maršrutu Draugystė-Šilainiai buvo vežama siera, iškviestas PAGD.
M. Šakočiaus feisbuko vaizdo įrašas
Kaip pranešė Aplinkos apsaugos departamentas, Kuršėnų kaimiškojoje seniūnijoje, ties Geruogių kaimu, esančiame traukinio vagone apie 6.30 val. buvo užsidegusios cheminės medžiagos. Į įvykio vietą išvyko aplinkosaugininkai, Aplinkos apsaugos agentūros laboratorija.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) įspėjo, kad gaisro dūmai gali būti pavojingi sveikatai. Anot specialistų, degdamos cheminės medžiagos išskiria nuodingas, kvėpavimo takus dirginančias dujas.
Rekomendacijos gyventojams:
- 1 km atstumu gyventojams privaloma nedelsiant evakuotis – jei yra galimybė, kuo greičiau palikti užterštą teritoriją, judėti prieš vėjo kryptį arba į šoną nuo dūmų debesies.
- Didesniu atstumu 2-10 km ir jeigu nėra galimybės evakuotis užsidaryti patalpose – sandariai uždaryti langus, duris, ventiliacijos angas, išjungti rekuperaciją.
- Kvėpavimo apsauga – naudoti respiratorių su rūgščių dujų filtrais (pvz., ABEK tipo) arba bent jau drėgną audinį / rankšluostį ant burnos ir nosies.
- Nepalikite lauke gyvūnų.
- Pasijutus prastai, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į medikus.
- Važiuojant pro gaisro vietą, rekomenduojama sandariai uždaryti automobilių langus.
NVSC primena teršalų ūmaus poveikio simptomus: akių, nosies ir gerklės dirginimas, dusulys, kosulys, susilpnėjusi plaučių funkcija (ypač sergantiems lėtine obstrukcine plaučių liga), padidėjęs kvėpavimo takų imlumas kvėpavimo takų infekcijoms (ypač vaikų), paūmėjusios kvėpavimo takų alerginės uždegiminės reakcijos.
