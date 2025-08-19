Ugniagesiai Šiaulių rajone lokalizavo traukinio vagone kilusį sieros gaisrą

„Pirminiais duomenimis, aplinkos oro tarša cheminėmis medžiagomis nebuvo nustatyta, paimti ir grunto mėginiai“, – teigiama AAD pranešime spaudai.
Anot AAD, gaisras lokalizuotas 15.57 val.
Kaip anksčiau pranešė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG grupė), šiuo metu įkaitusios sieros lokalizavimo darbai, vykę „LTG Cargo“ prekinį sąstatą patrauktus į saugią geležinkelio atšaką, baigti.
„Vagonas bus saugiai pertemptas į Radviliškį, pakeliui sąstatas bus stabdomas kiekvienoje stotyje apžiūrai, temperatūrų matavimams“, – nurodoma LTG grupės pranešime.
Keleiviniai ir prekiniai traukiniai vyksta pagal tvarkaraščius.
Anot LTG grupės, kol buvo vykdomi įkaitusios sieros lokalizavimo darbai, buvo sustabdytas Klaipėda–Šiauliai maršrutu vykusių keleivinių traukinių eismas. Dėl incidento ryte buvo sulaikyti iš viso keturi traukiniai, jais važiavę keleiviai išvyko autobusais.
Toliau bendradarbiaujama su tarnybomis likviduojant įvykio padarinius.
Kaip anksčiau pranešė LTG grupė, gaisras Šiaulių rajone, Pavenčiuose esančiame traukinio vagone, fiksuotas antradienio rytą.
Anot LTG grupės, „LTG Cargo“ mašinistas apie 6.30 val. pastebėjo rūkstantį prekinio traukinio vagoną, kuriuo maršrutu Draugystė–Šilainiai buvo vežama siera. Į įvykio vietą iškviesti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos pareigūnai.
Gaisro gesinimo darbai, pasitelkus gausias ugniagesių ir kitų tarnybų pajėgas, buvo vykdomi visą dieną.
