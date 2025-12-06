Mažamečio vairuojamas keturratis susidūrė su jį lenkusiu automobiliu

Incidentas įvyko penktadienį, apie 14 val., Išlaužo seniūnijos Lielupio gatvėje. 2012 metais gimęs vaikas, vairuodamas keturratį ir sukdamas į kairę, susidūrė su jį tuo metu lenkusiu automobiliu „Škoda Octavia“, kurį vairavo 1950 metais gimęs vyras.
Mažametis dėl galimų patirtų sužalojimų išvežtas į Kauno klinikas.
Dėl įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
(be temos)
(be temos)