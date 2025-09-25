Penktadienį planuojama bendra dingusio Mindaugo paieška (sesuo kviečia prisidėti)

„Rugsėjo 26 d. (penktadieni) planuojama bendra paieška mano brolio Mindaugo Rakščio. Startas – 10:00 val. ryte.
Susitikimo vieta – Veisiejų seniūnija.
Kviečiame visus prisidėti prie paieškos – kiekvienas žmogus labai svarbus.
Pasirūpinkite patogia avalyne, apranga, vandeniu.
Ačiū visiems, kurie skiria savo laiką ir jėgas padėti surasti Mindaugą“, – rašo M. Rakščio sesuo Roberta.
Priminsime, kad trečiadienio rytą, apie 9 val.,1987 metais gimęs vyras išėjo iš Dainaviškių kaime esančios sodybos ir iki šiol negrįžo.
Dingusiojo požymiai: apie 190 cm ūgio, stambaus kūno sudėjimo, tamsiai rudų plaukų. Jis vilkėjo tamsios spalvos drabužius ir galimai turėjo motociklininko kuprinę.
Ieškant M. Rakščio Lazdijų policijos pareigūnai patikrino aplinkines sodybas, paieškai pasitelktas Alytaus policijos dronas bei kinologas su tarnybiniu šunimi.
