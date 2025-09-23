 Po tragedijos Rietave – keistas žuvusiojo mamos elgesys: sūnų ištraukė, o ji eina karvių melžti

2025-09-23 11:50
Ieva Martinkutė (BNS)

Rietavo meras Antanas Černeckis sako, kad apie sugriuvusio namo būklę buvo žinoma seniai, tačiau jame gyvenanti moteris ir per nelaimę žuvęs jos sūnus griežtai nesutiko išsikelti.

„Būtinai reikalavom, kad išsikeltų, jau ten šiaip avarija buvus kažkada. Bet išvarė mus iš kiemo, surašėm protokolą ir viskas tuo baigėsi“, – BNS antradienį teigė savivaldybės meras.

„Puikiai žinojo ir socialiniai darbuotojai, ir kaimo seniūnas. Bet kad ji nebendradarbiavo, nėjo į kalbas. Sudėtinga su ja labai buvo“, – pridūrė meras.

Avarinės būklės dviejų aukštų pastatas Žeberių kaime sugriuvo antradienio naktį. Ryte griuvėsiuose rastas negyvas vyras.

Pasak A. Černeckio, kol kas neaišku, kokia pagalba bus suteikta name gyvenusiai senjorei.

„Jos protas... Dabar eina karvių melžti. Sūnų ištraukė, bet ji tvarkosi ūkį, jai ūkis svarbu“, – kalbėjo jis.

Anot ugniagesių, nelaimės metu įgriuvo dalis pastato stogo, suvirto gelžbetoninės perdangos, sienos ir laiptai.

Nekenciu idiotu
O tai ka, ji turejo sedeti prie lavono ir plaukus nuo subines rauti.? Kuo ji gali jam padeti, o karves BUTINA pamelzti. Debilai. Na o del issikelimo tai tegul tas meras NEMELUOJA. Ka jis jiems siule? Kodel tyli padla?
1
0
