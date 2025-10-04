Praėjusią parą Lietuvoje rasti trijų žmonių kūnai

Kaip pranešė Šiaulių apskrities policija, 1977 metais gimusio asmens kūnas rastas Šiauliuose, apie 16.30 val.
Pasak Panevėžio apskrities policijos, apie 14.40 val. Panevėžyje, spaustuvės gatvėje, rastas 1958 metais gimusios moters kūnas. Pirminės apžiūros metu išorinių smurto žymių ant kūno nepastebėta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Alytaus apskrities policija pranešė, kad apie 11.15 val. miško upėje Varėnos rajone, Dubaklonio I kaime aptiktas be žinios dingusio 1950 metais gimusio vyro kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
