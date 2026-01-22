Merės skundą gavusi policija pradėjo tyrimą dėl melagingos informacijos apie Kapčiamiesčio poligoną

Kaip ketvirtadienį pranešė Alytaus apskrities policija, sausio 20-ąją buvo gautas Lazdijų rajono savivaldybės merės skundas, kad tą pačią dieną socialiniame tinkle „Facebook“ paviešinta tikrovės neatitinkanti informacija.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu.
Alytaus apskrities policijos atstovė Kristina Janulevičienė BNS nurodė, kad vienos iš regioninių žiniasklaidos priemonių socialinio tinklo paskyroje, straipsnio apie poligoną komentaruose, buvo platinamas, anot pareiškimo, neva merės pasirašytas dokumentas.
Savo „Facebook“ paskyroje A. Miškinienė trečiadienį skelbė, kad toks dokumentas neegzistuoja: „Platinamas neegzistuojantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos dokumentas su suklastotu mano parašu.“
Merės duomenimis, šio dokumento atvaizdą sausio 20-ąją vieno Lazdijų naujienų portalo „Facebook“ paskyroje, komentarų sekcijoje prie straipsnio apie dezinformaciją pastebėjo savivaldybės darbuotojai.
Netikru sausio 19-osios dokumentu neva pranešama apie laikinus susirinkimų, mitingų ir kitų masinių renginių ribojimus Kapčiamiesčio teritorijoje.
A. Miškinienė nurodė policijos prašanti kuo skubiau imtis veiksmų, siekiant identifikuoti šią tikrovės neatitinkančią informaciją skleidžiantį asmenį, bei spręsti dėl atsakomybės jam taikymo.
„Palaikiau ir palaikysiu taikius visuomenės susibūrimus, renginius, gerbiu žmonių teises, vertinu jų nuomones bei skatinu drąsiai jas reikšti, diskutuoti ir kartu ieškoti geriausių galimų spendimų“, – pridūrė Lazdijų merė.
Kaip rašė BNS, Krašto apsaugos ministerija sprendimą steigti poligoną Kapčiamiestyje motyvuoja strategine šios teritorijos padėtimi prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus – ji yra tinkamiausia siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
Lietuvos kariuomenė sausio pirmoje pusėje skelbė pastebinti platinamas melagienas apie Kapčiamiestyje planuojamą steigti poligoną. Žinutės apeliavo į žmonių emocijas, manipuliavo istorine atmintimi.
Dalis Kapčiamiesčio gyventojų priešinasi poligonui. Jo steigimui pavasario sesijoje galutinai pritarti dar turi Seimas.
