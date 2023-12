Prašo paramos be tėčio likusioms keturioms mergaitėms: mamai sunku ne tik emociškai

Pagalbos į geros valios žmones kreipėsi pokalbių laida „Pas Editą“, kurią veda žurnalistė Edita Mildažytė. Paaiškėjo, kad visai neseniai nutiko didelė nelaimė, po kurios be tėčio liko keturios mergaitės. Todėl jos labai reikalinga visokeriopa, pagalba, taip pat ir finansinė.

„Mielieji, reikia pagalbos! Šiomis dienomis, kai žiebiasi Šv. Kalėdų eglės, keturios mergaitės liko be tėčio, šeima – be maitintojo... Jau maniau, kad „Bėdų turgus” – užverstas puslapis, bet šiandien mano kolega montažo režisierius Tomas, buvo toks susikrimtęs, kad negalėjo susikaupti. Paaiškėjo, kad nelaimė ištiko jo sūnaus Giedriaus bendraklasės šeimą.



Praėjusią savaitę spaudoje buvo rašyta apie nelaimę, atsitikusią kelyje. Gintautas Smilgevičius sustojo padėti pakeisti nuleistą ratą atsitiktiniam vairuotojui ir buvo numuštas automobilio. Jo gyvybė užgeso vakar. Liko našlė ir keturios mažos mergaitės. Suprantu, kad jų sielvarto neišpirksim, bet vienai mamai bus labai sunku ne tik emociškai.



Pagalbai buriasi dukryčių mokyklų bendruomenės, gal dar kažkas. Jei dar neapsisprendėt kam aukosite per šias Kalėdas, gal tai galėtų būti Simonos šeima. Iš anksto dėkoju. Paramą nukreipkite LPF „Bėdų turgus”, mokėjimo paskirtis – parama Simonai Smilgevičienei. Sąskaita: LT957044060000408795“, – rašoma laidos „Pas Editą“ prašyme.