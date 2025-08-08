Perlinių danielių parkas šaukiasi pagalbos: kiek ilgai gyvūnai išbus be pašaro?

„Nekėlėme į viešumą problemų, su kuriomis parkas kovoja jau antri metai, bet tylėti jau nebenorime. Kas lankėsi parke, jau žino, kad tai vieta, neturinti analogų Lietuvoje, tai vieta, kurioje laukiami visi, tai vieta, kuri kurta svetingai ir su meile, siekiant, kad žmonės pasikrautų kuo daugiau teigiamos energijos iš gamtos ir gyvūnų. Jūsų komentarai ir padėkos mus skatina judėti pirmyn. Apie „piktus žmogeliukus“, kurie visais būdais stengiasi (vis dar) pakenkti parkui, jau esame kalbėję, bet nutilom, norėdami dalintis tik gerais dalykais. Dabar, kai buvo įtrauktos ir valstybinės institucijos, norime, kad ši situacija pasklistų plačiau. Mums reikia Jūsų palaikymo ir patarimų“, – teigė parko atstovai.
Nurodė, kad suinteresuoti asmenys siekia nutraukti parko veiklą. Paskutinis sulauktas žingsnis –riboti pašaro pristatymą į ūkį.
Teigė, kad betoniniais blokais buvo užstatyti vartai. „Kiek ilgai gyvūnai išbus be pašaro? Ką kaltinsime, kai dėl to nukentės gyvūnai?“ – klausė parko atstovai.
Akmenį metė ir į institucijų daržą. „Ne per seniausiai praūžusi audra, per kurią parkas buvo patvinęs, pridarė žalos ne dėl mūsų neveiksnumo, o todėl, kad ilgą laiką negauname asmenų pritarimo su kastuvu išvalyti smėliu užneštą vandens griovelį, kuris, institucijų teigimu, yra privalomas, norint atlikti bet kokius darbus“, – nurodė parko atstovai.
Jie kalbėjo ir apie pastatytus kelio ženklus „Draudžiama sustoti” ir „Draudžiama stovėti”, neva jie miške atsirado be jokio logiško paaiškinimo, o ilgą laiką prašytų kelio ženklų, įspėjančių vairuotojus apie pėsčiuosius, ateinančius nuo Karčiupio traukinių stotelės, savivaldybė niekaip nesugebėjo įrengti.
Tačiau pamiršo paminėti, kad stovėjimo aikštelė įrengta apsauginėje aukštos įtampos zonoje. Paviešintoje nuotraukoje matyti, kad blokais užstatytas patekimas būtent į stovėjimo aikštelę.
„Parkas tikrai puikus ir nuostabus, tik man ten nesiderina vieta, kur statomi automobiliai, šeimos su vaikais, smagi veikla ir aukštos įtampos laidai“, – užsiminė vienas komentatorių.
Kitas parko atstovų įrašą pavadino gražia manipuliacija. „Sąmoningai pažeidi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą, o kai institucijos pagaliau pabunda, pradedi skandalą, kad kažkam kainavo“, – teigė kitas komentatorius.
Tik po šių ir panašių komentarų parko atstovai pripažino, kad pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą „draudžiama stovėti visų rūšių transporto priemonėms ir (ar) mechanizmams po oro linijų laidais 330 kV“.
Tačiau čia pat ėmė kelti kitokius klausimus. „Tiek Susisiekimo ministerija, tiek Energetikos ministerija aiškina, kad po oro linijų laidais negali stovėti jokia transporto priemonė (įskaitant dviračius, vaikiškus vėžimėlius ir t.t.) p.s. net ir specialusis transportas (policija, greitoji ir t.t.). Jeigu tikslas tenkinti šį SŽNSĮ straipsnį, tai kodėl užstatė pašaro pristatymo vartus, o ne ėmėsi priemonių, kad po oro linijų laidais nebūtų paliekamos jokios transporto priemonės ar mechanizmai? Sekantį postą įkelsime su SŽNSĮ absurdiškais draudimais, kurie liečia visus piliečius. Bet trumpai atsakant – po aukštos įtampos laidais kuo puikiausiai įrengti garažų masyvai ir net stovėjimo aikštelė prie didžiausio Baltijos šalyse prekybos centro „Mega““, – gynėsi parko atstovai.
Apie parkavimo aikštelės nelegalumą kažin, ar jie turėtų būti nustebę. Komentaruose viena moteris teigė gavusi baudą už automobilio stovėjimą jų aikštelėje.
„Praėjusią žiemą lankiausi jūsų parke „Perliniai Danieliai“, ir po apsilankymo buvau nemaloniai nustebinta – artimiausią darbo dieną į el. paštą atėjo laiškas su bauda už automobilio statymą parkingo aikštelėje šalia danielių parko. Net nebūčiau pagalvojusi, kad tai jums kenkiančių žmonių darbas. Atvykusi draudžiančių ženklų nepastebėjau, stačiau automobilį šalia kitų. Nustebino uolus „pažeidėjų“ gaudymas vidury miškų eilinį sekmadienį, kai šeimos pramogauja ir leidžia laiką gamtoje… Manau yra rimtesnių darbų Lietuvoje, į kuriuos pareigūnai galėtų nukreipti savo žvilgsnį“, – patirtimi ir nuomone pasidalijo moteris.
Pasisakė ir Elnių augintojų asociacijos atstovai: „Ne valstybinėms institucijos trukdo tokie parkai, mini zoo ar kitos lankytojus pritraukiančios vietos, o aplinkai, nes padidėja žmonių srautas, o valstybinės institucijos į skundus turi reaguoti ir ieškoti galimybių, kaip patenkinti suinteresuotų asmenų pastebėjimus/skundus, nes jeigu neras pažeidimų, skundai vis tęsis ir į visas įmanomas institucijas. Manau bus pasitelkiamos net nevyriausybines organizacijas. Dauguma, kas kažką daro ir kuria, susiduria su suinteresuotais asmenimis, kurie yra prieš vykdomą veiklą. Šiuo atveju Perlinių danielių parkui turėtų padėti savivaldybė ir užtikrinti, kad savininkas galėtų pristatyti pašarus gyvūnams ir ieškoti galimybių (pritraukiant Europos lėšas), kad šią žmonių lankomą vietą galėtų pasiekti, kuo mažiau vietos bendruomenei sukeliant nepatogumų dėl privažiavimo kelių, pėsčiųjų takų sutvarkymo. Pagal matomą situaciją parko savininkas negali aplinkos tvarkyti, nes ne jo nuosavybė ir bus pažeidimas. Visada yra dvi pusės. Asfalto žmonėms apsigyvenus kaime ir gaidžio giesmė, ir karvės mūkimas, ir elnių ar danielių tuoktuvių giesmės trukdo ir trukdys. Linkiu sėkmės parko savininkams. Elnių augintojų asociacija visada padės ir palaikys pagal savo galimybes, kol užtikrinamos sąlygos gyvūnams, gyvūnų gerovės reikalavimai“.
Dėl situacijos kreipėmės į Kaišiadorių rajono savivaldybę bei į patį Danielių parką.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija portalui kauno.diena.lt pateikė išsamų komentarą dėl situacijos su Perlinių danielių parku. Akcentavo, kad privažiavimui prie Parko vartų paliktas tarpas automobiliams įvažiuoti, pridėjo tai įrodančias nuotraukas.
Parkavimu prie Perlinių danielių parko susidomėta dar 2023 m. Tuomet, rugpjūčio 18 d., kaip nurodo savivaldybė, AB „Litgrid“ pateikė prašymą įrengti kelio ženklus, draudžiančius stovėti aukštos įtampos elektros tinklų apsaugos zonoje vietinės reikšmės kelyje Nr. pr3 (Pušyno g., Gojaus g.) Pravieniškės–Neveronys. Tai padaryta po asmenų kreipimosi į „Litgrid“.
Pabrėžiama, kad veikla po aukštos įtampos tinklais pažeidžia elektros tinklų techninės saugos reikalavimus ir kelia pavojų aplinkai, žmonių turtui, jų gyvybei ar sveikatai, todėl prašymui buvo pritarta ir įrengti kelio ženklai Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ su papildoma lentele Nr. 806 „Galiojimo zona į priekį“, nurodant 60 m atstumą, tiek, kiek nustatyta aukštos įtampos elektros apsaugos zona.
Pernai vasarą į situaciją įsijungė AB „Ambergrid“. „2024 m. liepos 16 d. gautas AB „Ambergrid“ prašymas Nr. 7-214-932 „Dėl transporto priemonių sustojimą draudžiančių kelio ženklų ir apsaugos priemonių įrengimo kelyje Pravieniškės–Neveronys (Gojaus g.) Kaišiadorių r. sav. Pravieniškių sen., Aleksandruvkos k. / Karčiupio k.“, kuriame buvo prašoma pratęsti kelio ženklo Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ galiojimą ir magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje bei pritarti betoninių blokų įrengimui. Bendrovė atkreipė dėmesį, kad magistraliniai dujotiekiai yra priskiriami potencialiai pavojingiems įrenginiams, kad Parkas įrengtas negavus privalomų Bendrovės pritarimų, o šiuo metu jame vykdoma veikla pažeidžia Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 28 straipsnio bei kitų teisės aktų reikalavimus. Į Parko organizuojamus renginius atvykę lankytojai automobilius stato Kelio šalikelėse, neišskiriant ir teritorijų, kuriose dėl magistralinio dujotiekio nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – apsaugos zonų ribose, kas kelia grėsmę pažeisti magistralinį dujotiekį, nutraukti dujų tiekimą, sukelti pavojų žmonių gyvybei bei turtui. Svarbu ir tai, kad, galimai įvykus magistralinio dujotiekio avarijai, turi būti užtikrintos būtinos pagalbos teikimo sąlygos, o greta Parko apsaugos zonų ribose statomi automobiliai apsunkintų patekimą į nelaimės paliestą teritoriją tiek padarinius lokalizuojančių (likviduojančių) tarnybų technikai, tiek ir tarnybų, suteikiančių pagalbą nukentėjusiems, transportui. Todėl 2024 m. rugpjūčio 5 d. vykusio Kaišiadorių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdžio metu nutarta pritarti AB „Ambergrid“ prašymui. Kelio ženklų Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ galiojimo zona pratęsta iki 135 m, kuri apėmė ir magistralinio dujotiekio apsaugos zoną, o AB „Ambergrid“ papildomai įsirengė ir betoninius blokus“, – dėstoma savivaldybės komentare.
Kaip nurodė savivaldybė, panašiu metu Danielių parkas perkėlė savo tvorą, padidintoje teritorijoje buvo išlygintas pagrindas, atsirado galimybė pristatyti dar daugiau automobilių aukštos įtampos elektros tinklų apsaugos zonoje.
Atsižvelgiant į tai šių metų sausį „Litgrid“ dar kartą kreipėsi į savivaldybę dėl pažeidimo elektros tinklų apsaugos zonoje ir prašė pritarti betoninių blokų statymui ir aukštos įtampos elektros tinklų apsaugos zonoje. Kaišiadorių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdyje tam pritarus, vasarą AB „Litgrid“ pastatė minimus betoninius blokus ir po elektros tinklų apsaugos zona. Privažiavimui prie Parko vartų paliktas tarpas automobiliams įvažiuoti.
Atsakydama į klausimą dėl kelio ženklo, įspėjančio apie pėsčiuosius, įrengimo savivaldybė nurodė, kad kelias eina per miškingą teritoriją, pėsčiųjų srautas neaiškus. „Atsižvelgiant į tai, kad kelio trasa eina per miško teritoriją, kuri priskiriama neurbanizuotoms, mažo gyventojų tankio vietovėms, į tai, kad kelio atkarpa nepatenka į intensyvaus eismo zoną, teritorijų planavimo dokumentuose nenumatytas pėsčiųjų eismui skirtas takas, o ir kelio sklypo plotis neleidžia įrengti tako ir apšvietimo nepažeidžiant servitutinių ar aplinkosauginių reikalavimų, pėsčiųjų tako įrengimas būtų ekonomiškai ir techniškai nepagrįstas. Todėl atsakovui pateiktas neigiamas atsakymas. Kad nors kiek būtų pagerinta pėsčiųjų situacija 2025 m. gegužės 29 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdyje priimtas nutarimas įrengti kelio ženklus Nr. 128 „Pėstieji“ ir Nr. 329 „Ribotas greitis“. Kelio ženklai netrukus turėtų būti įrengti“, – žadėjo savivaldybės administracija.
