2025-09-23 07:18
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Naktį Rietavo savivaldybėje sugriuvo avarinės būklės namas, griuvėsiuose ieškoma dingusio žmogaus.

Rietavo savivaldybėje įgriuvo pastatas: griuvėsiuose gali būti prispaustas vyras / Asociatyvi S. Lisausko, L. Balandžio / BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 1.30 val. Rietavo savivaldybėje, Žeberių kaime, avarinės būklės pastate, kuriame gyvena moteris (gim. 1945 m.) ir vyras (gim. 1972 m.), įgriuvo dalis pastato stogo, suvirto perdangos, sienos ir laiptai.

Įtariama, kad minėtas vyras gali būti prispaustas griuvėsių.

„Buvo gautas pranešimas, kad sugriuvo laiptai, po jais yra žmogus. Atvykus rastos sugriuvusios perdangos. Žmogaus buvo ieškoma, tačiau jis nerastas. Vyksta stabilizavimo darbai, kad negriūtų likusios konstrukcijos. Ieškant žmogaus perkasami griuvėsiai. Dirba ugniagesiai“, – Eltai sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas Robertas Šmitas.

Pasak jo, garbaus amžiaus moteris nenukentėjo. Vykdomi paieškos darbai.

Įvykio aplinkybės tikslinamos.

