 Šiurpi kaktomuša Vilkaviškio rajone: vienas manevras kainavo žmogaus gyvybę

2025-11-15 17:26
Karolina Konopackienė (ELTA)

Šeštadienį Vilkaviškio rajone susidūrė du lengvieji automobiliai. Eismo nelaimės metu vieno jų vairuotojas žuvo.

Šiurpi kaktomuša Vilkaviškio rajone: vienas manevras kainavo žmogaus gyvybę / Asociatyvi A. Strumilos/BNS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko lapkričio 15 d. apie 13 val.Vilkaviškio rajone, Vištyčio Lauko I kaime, kelio Kalvarija–Vištytis 29-ame kilometre.

Pirminiais duomenimis,  automobilis „Audi A4“, vairuojamas 29 metų vyro vyriškio, lenkimo metu išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su iš priekio atvažiuojančiu automobiliu „Nissan Qashqai“, kurį vairavo 85-erių metų vyriškis.

Eismo įvykio metu žuvo „Nissan“ vairuotojas .

