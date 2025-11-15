Šiurpi kaktomuša Vilkaviškio rajone: vienas manevras kainavo žmogaus gyvybę

Kaip pranešė Policijos departamentas, avarija įvyko lapkričio 15 d. apie 13 val.Vilkaviškio rajone, Vištyčio Lauko I kaime, kelio Kalvarija–Vištytis 29-ame kilometre.
Pirminiais duomenimis, automobilis „Audi A4“, vairuojamas 29 metų vyro vyriškio, lenkimo metu išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su iš priekio atvažiuojančiu automobiliu „Nissan Qashqai“, kurį vairavo 85-erių metų vyriškis.
Eismo įvykio metu žuvo „Nissan“ vairuotojas .
