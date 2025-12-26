Suskaičiavo šiųmetes nelaimes darbe: septyniolika iš jų – mirtinos

Daugiausia mirčių darbo vietoje šiais metais fiksuota statybose. Tokių nelaimių iš viso buvo 5, dar 4 mirtimi pasibaigę atsitikimai įvyko žemės ūkio, 3 – miškininkystės įmonėse.
VDI duomenimis, šių metų balandį medienos ruošos ekonominės veiklos rūšies įmonėje „Biomass“ teritorijoje mirtinai susižalojo autokrautuvo vairuotojas. Nelaimingas atsitikimas įvyko autokrautuvui važiuojant įmonės teritorija, kai netikėtai įlūžo šulinio dangtis. Atliekant tyrimą dėl nelaimės, buvo nustatyta, kad naudoto autokrautuvo sėdynė buvo pakeista į automobilinę ir buvo panaikintas saugos diržas. Todėl virstant darbo priemonei, darbuotojas iškrito ir pateko po autokrautuvu.
Dar vienas darbuotojas žuvo birželio pabaigoje statybos objekte Vilniuje. Statybininkas buvo mirtinai sužalotas nugriuvus trečiojo aukšto gelžbetonio balkono plokštei, ant kurios jis stovėjo. Tyrimo metu nustatyta, kad buvo pažeisti darbų technologijos reikalavimai.
Žmonių žūtys darbo vietoje taip pat fiksuotos Klaipėdos, Kaišiadorių rajonuose, Vilniuje.
Inspekcijos Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas-vyriausiasis darbo inspektorius Saulius Balčiūnas sako, kad kone visus nelaimingus atsitikimus vienija tos pačios priežastys.
„Nepakankamas dėmesys darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimui, vidinės kontrolės trūkumai, saugių darbo organizavimo procedūrų nebuvimas ir neblaivumo darbe toleravimas“, – vardijo S. Balčiūnas.
Todėl, jo teigimu, siekiant užkirsti kelią tokioms nelaimėms ateityje, būtina užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi, tinkamą vidaus kontrolę bei rizikų valdymą.
