 Teisės vairuoti neturinčio jaunuolio vairuojamas BMW nulėkė nuo kelio: sužaloti du žmonės

Teisės vairuoti neturinčio jaunuolio vairuojamas BMW nulėkė nuo kelio: sužaloti du žmonės

2025-11-17 10:16
ELTOS inf.

Šakių rajone sekmadienio vakarą automobiliui nulėkus nuo kelio, per avariją sužaloti du žmonės, informavo policija.

Teisės vairuoti neturinčio jaunuolio vairuojamas BMW nulėkė nuo kelio: sužaloti du žmonės
Teisės vairuoti neturinčio jaunuolio vairuojamas BMW nulėkė nuo kelio: sužaloti du žmonės / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.19 val. kelyje Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas teisės vairuoti neturinčio vyro (gim. 2001 m.) vairuojamas automobilis BMW išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir nuvažiavo nuo kelio.

Per eismo įvykį sužalotas BMW vairuotojas, kuris pristatytas į Šakių ligoninės Priėmimo skyrių, ir keleivis (gim. 2004 m.), kuris išvežtas į Kauno klinikinę ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Šakių rajonas
BMW
avarija LT
sužaloti žmonės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų