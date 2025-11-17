Teisės vairuoti neturinčio jaunuolio vairuojamas BMW nulėkė nuo kelio: sužaloti du žmonės

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 19.19 val. kelyje Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas teisės vairuoti neturinčio vyro (gim. 2001 m.) vairuojamas automobilis BMW išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir nuvažiavo nuo kelio.
Per eismo įvykį sužalotas BMW vairuotojas, kuris pristatytas į Šakių ligoninės Priėmimo skyrių, ir keleivis (gim. 2004 m.), kuris išvežtas į Kauno klinikinę ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai