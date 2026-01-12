Teisės vairuoti neturintis BMW vairuotojas Telšiuose sukėlė avariją

Kaip pranešė Telšių apskrities policija ir ugniagesiai, eismo įvykis užfiksuotas sekmadienio vakarą, apie 20.10 val., Muziejaus gatvėje.
Pirminiais duomenimis, 2006 metais gimęs vyras, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonių, vairavo automobilį „BMW 530D“, kuriam nebuvo atlikta techninė apžiūra ir nebuvo galiojančio privalomojo civilinės atsakomybės draudimo.
Vairuotojas nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir, nesuvaldęs automobilio, susidūrė su priešpriešais atvažiuojančiu krovininiu automobiliu „MAN H56“, kurį vairavo blaivus vyras, gimęs 1963 m.
Eismo įvykio metu nukentėjo BMW vairuotojas, kuris gydomas Telšių ligoninėje, bei du automobilio keleiviai: neblaivus (2,57 prom.) vyras, gim. 2002 m., ir neblaivus (2,44 prom.) vyras, gim. 1986 m. Abu keleiviai taip pat gydomi Telšių ligoninėje.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad BMW keleivis ir vairuotojas buvo prispausti, jiems uždėti kaklo įtvarai. Panaudojus hidraulinę gelbėjimo įrangą, vyrai buvo išlaisvinti.
Sąmoningas keleivis perduotas medikams. Vairuotojas be gyvybės ženklų iškeltas ir perduotas medikams. Vykstant į ligoninę, jis buvo atgaivintas.
Automobiliui atjungtas akumuliatorius. BMW keleiviai buvo išvežti į gydymo įstaigą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
