Po traumos grįžęs „Telšių“ gynėjas Arūnas Rimkus: viskas užtruko ilgiau nei buvo planuota

Uostamiestyje vykusioje pirmoje šių klubų sezono akistatoje NKL čempionai „Telšiai“ triumfavo triuškinamai – 81:62.
Dabar į Žemaitijos sostinę klaipėdiečiai atvyksta laimėję dukart paeiliui, o Telšių ekipa mėgins atsitiesti po skaudžios nesėkmės Šakiuose (89:107).
Kaip pastebi „Telšių“ gynėjas A. Rimkus, kovoje su „Neptūnu“, kaip ir pirmose rungtynėse, reikės atlaikyti jų fiziškumą, susitvarkyti su jų greitu puolimu bei žaisti „Telšių“ komandai parankesnį pranašumo krepšinį.
Kartu su Martynu Gecevičiumi, A. Rimkus po Naujųjų metų į telšiškių gretas sugrįžo po traumos. 37-erių M. Gecevičius šį sezoną fiksuoja 15,2 taško, 3,2 sugriebto kamuolio, 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir 16,2 naudingumo balo statistiką per šešiolika mačų.
Tuo metu du mėnesius be krepšinio praleidęs 21-ų A. Rimkus per 19,5 minutės vidutiniškai renka po 12,2 taško, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 9,4 efektyvumo balo.
„Reabilitacijos laikotarpis buvo sunkus, pareikalavo daug kantrybės ir užsispyrimo, nes norėjosi kuo greičiau atsistatyti ir grįžti. Tačiau viskas užtruko ilgiau nei buvo planuota. Su tokia trauma susidūriau pirmą kartą, todėl kasdien nežaisti krepšinio buvo neįprasta.
Dabar tikrai nėra lengva įsivažiuoti ir grįžti į ritmą, todėl teks įdėti dar daugiau darbo, tačiau tikiu, kad viskas susidėlios į savas vietas“, – sako A. Rimkus.
„Neptūną-Akvaservį“ į pergales veda 20-metis Kristupas Leščiauskas. Įžaidėjas per vid. 26 minutes pelno po 13 taškų, atkovoja po 3,7 ir perima po 1,3 kamuolio, išdalija po 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei generuoja po 13 naudingumo balų.
Savaitės mače šįsyk susitinka dvi gynybinės komandos. Uostamiesčio krepšininkai yra treti pagal mažiausiai praleidžiamų taškų kiekį (vid. 79,6). Visgi su 75,9 pelnomo taško vidurkiu „Neptūnas-Akvaservis“ yra ir nerezultatyviausia lygos komanda. Pagal tą patį gynybos rodiklį „Telšiai“ žengia septintoje vietoje su vidutiniškai 83,3 taško.
Telšiškių tritaškių pataikymo procentas yra trečias geriausias sezone (34,3 proc.), klaipėdiečių – priešpaskutinis, šešioliktas (27,5 proc.).
„Telšiai“ taip pat yra antra labiausiai kamuolį branginanti lygos ekipa, klysdama po 11,9 karto.
Atšokusių kamuolių grafoje abi komandos rikiuojasi viena prie kitos – uostamiesčio ekipa atkovoja po 36,9 kamuolio (dvylikta vieta), o NKL čempionai – 36,5 kamuolio (trylikta vieta).
