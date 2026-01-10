22:0 atkarpą surengęs „Neptūnas“ nušlavė kėdainiečius

Gedimino Petrausko auklėtiniai savų fanų akivaizdoje 113:82 (29:24, 24:27, 33:13, 27:18) nugalėjo Kėdainių „Nevėžį-Paskolų klubą“ (4-11) ir po triuškinamo pralaimėjimo Kaune sugrįžo į pergalių kelią.
Pirmoji komandų dvikova šiame LKL sezone taip pat baigėsi klaipėdiečių triumfu. Tiesa, po atkaklesnės kovos – 92:85.
Tuo tarpu jau minėti Giedriaus Žibėno auklėtiniai šią popietę nusileido „Gargždams“ ir įsirašė penktąjį pralaimėjimą – tiek pat, kiek turi ir uostamiesčio ekipa. Tiesa, vilniečiai laimėjo pirmąjį tarpusavio mačą (97:93), todėl išlieka antroje turnyrinės lentelės vietoje.
Nuo pat pirmųjų minučių Klaipėdoje netrūko nei aistrų, nei pokalbių su teisėjais, o skirtingų žaidėjų indėlio vedamos komandos žengė koja kojon – 9:9. Tiesa, tuomet Rihardas Lomažas smeigė tritaškį su pražanga ir šeimininkai perėmė mačo kontrolę – 17:11. Visgi Laimono Eglinsko auklėtiniai nesutriko, rinko taškus iš po krepšio ir po pirmųjų 10 minučių atsiliko neženkliai – 24:29.
Antrąjį ketvirtį taškais pradėjo kėdainiečiai, tačiau netrukus pasipylė ne kartą šiame sezone matytas „Neptūno“ tritaškių lietus, kuris šeimininkams pirmą kartą sukrovė dviženklę persvarą – 43:31. Nepaisant to, kad tuomet Zane’o Watermano mestas tolimas šūvis dar kartą skrodė tinklelį, svečiai atsakė 11:2 atkarpa ir, vedami Ethano Chargois, solidžiau užbaigė kėlinį, o deficitas aptirpo beveik iki minimalaus – 51:53.
Iškart po ilgosios pertraukos Justinas Marcinkevičius lygino rezultatą, o Tylerio Petersono tritaškis dar ir persvėrė rezultatą – 60:59. Vis dėlto tai buvo tik tyla prieš uostamiesčio krepšininkų audrą – G. Petrausko kariauna surengė 22:0 spurtą ir trečiojo kėlinio pabaigoje pradėjo triuškinti varžovus – 81:60. Nors po pertraukėlės „Nevėžis-Paskolų klubas“ pralaužė klaipėdiečių gynybą, Harrisonas Cleary atsakė penkiais taškais be atsako ir praktiškai palaidojo svečių viltis – 86:64.
Lemiamo kėlinio metu kėdainiečiams jau nebepavyko sugrįžti, o L. Eglinskas, dar neprasidėjus kėliniui, buvo nubaustas technine pražanga, po kurios Radvilo Kneižio taškų vedami klaipėdiečiai ir toliau mėgavosi žaidimu – 94:66. Negana to, J.D. Muila užsidirbo diskvalfiikacinę, o E. Chargois, jau turėjęs techninę nuobaudą, dar ir nesportiškai prasižengė, tad abu legionieriai buvo priversti patraukti į rūbinę. Skirtumas tarp komandų perkopė ir 30 taškų ribą (98:66), H. Cleary pelnė 100-ąjį tašką, o „Neptūnas“ įrašė septintąjį kėdainiečių pralaimėjimą per paskutinius aštuonis mačus – 113:82.
Tarp G. Petrausko auklėtinių taškuočiausiai spindėjo R. Lomažas, pelnęs 17 taškų (3/4 dvit., 2/4 trit., 5/5 baud.), tačiau jis surinko 15 naudingumo balų, o už jį efektyviau pasirodė keli krepšininkai, tarp kurių ir Donatas Tarolis bei Arnas Velička, surinkę po 21 naudingumo balą. Pastaras sukratė 10 taškų (2/4 dvit., 1/4 trit., 3/6 baud.) ir išskirstė 9 rezultatyvius perdavimus, o D. Tarolis įsirašė 12 taškų (4/5 dvit., 4/4 baud.) ir sugriebė 8 kamuolius.
„Neptūnas“ ir toliau verčiasi be traumuoto Martyno Pacevičiaus.
„Nevėžio-Paskolų klubo“ šiandien neištraukė ir vieną geriausių sezono mačų sužaidęs T. Petersonas. Amerikietis per 20 minučių pelnė 17 taškų (6/9 dvit., 1/2 trit., 2/3 baud.) ir surinko 17 naudingumo balų.
Svečiai rungtyniavo be Igno Vaitkaus.
„Neptūnas“: Harrisonas Cleary 18, Rihardas Lomažas 17, Zane'as Watermanas 16, Donatas Tarolis 12, Arnas Velička ir Vitalijus Kozys 10, Mindaugas Girdžiūnas, Arnas Beručka ir Matas Mačijauskas po 6.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Tyleris Petersonas 17, Seltonas Miguelis 13, Ethanas Chargoisas 11, Justinas Marcinkevičius ir Trentas McLaughlinas po 9, Lukas Valantinas ir JD Muila po 6.
