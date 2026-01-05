Sausį „Neptūnas“ namuose sužais šešerias rungtynes

Sausį Klaipėdos „Neptūnas“ sužaidė dvejas rungtynes: penktadienį namuose 103:118 nusileido Venecijos klubui „Umana Reyer“, o sekmadienį išvykoje 77:112 pripažino Kauno „Žalgirio“ pranašumą.
Komandos dar laukia šešios dvikovos namuose ir dvi išvykos.
Europos krepšinio lygos „Eurocup“ rungtynės:
- sausio 7 d., trečiadienį, 20.45 val., su Hamburgo „Veolia Towers” (Vokietijoje),
- sausio 13 d., antradienį, 19 val., su Liublijanos „Cedevita Olimpija” (namuose),
- sausio 21 d., trečiadienį, 21.45 val. su Manresos „Baxi” (Ispanijoje),
- sausio 28 d., trečiadienį, 19 val., su Jeruzalės „Hapoel Bank Yahav” (namuose).
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) rungtynės:
- sausio 10 d., šeštadienį, 19 val., su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“ (namuose),
- sausio 24 d., šeštadienį, 16.30 val., su Panevėžio „Lietkabeliu“ (namuose),
- sausio 31 d., šeštadienį, 16.30 val., su Vilniaus „Rytu“ (namuose).
Citadele-KMT ketvirtfinalio rungtynės vyks sausio 17 d., šeštadienį, 16 val., su Kėdainių „Nevėžiu-Paskolų klubu“ (namuose).
