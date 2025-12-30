„Neptūnas” sudarė sutartis su trimis perspektyviais klaipėdiečiais

Visgi A. Žymantas ir A. Erlickis turi dvigubas licencijas, kurios jiems leidžia žaisti Regionų krepšinio lygoje (RKL) atstovaujant Klaipėdos „VKKM-Neptūnas” komandai.
S. Šarakauskas žaidžia gynėjo pozicijoje, o NKL pirmenybėse pelno po 6,7 taško, atkovoja po 2,9 kamuolio, atlieka po 2,1 rez. perdavimo ir fiksuoja 7,2 naudingumo balo.
A. Žymantas sezono pradžioje svarbios rolės Tomo Gaidamavičiaus rotacijose neturėjo, tačiau puikiai užsirekomandavo sunkiu darbu treniruotėse ir demonstruojamu atkaklumu, o minutės, praleidžiamos ant parketo, sparčiai kilo. Aironas gali rungtyniauti sunkiojo krašto puolėjo ir centro pozicijose, o šiame NKL sezone pelno po 4,1 taško, atkovoja po 3,5 kamuolio, blokuoja po 1,3 metimo ir renka po 5 naudingumo balus.
A. Erlickis yra jauniausias iš šio trejeto. Sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje rungtyniaujantis aukštaūgis NKL renka po 0,8 taško ir 0,8 atkovoto kamuolio. Vis dėlto jis svarbų vaidmenį turi „VKKM-Neptūnas” komandoje. RKL jis pelno po 9,4 taško, atkovoja po 6,1 kamuolio, blokuoja po 1,5 metimo ir fiksuoja po 12,5 naudingumo balo per rungtynes.
Uostamiesčio klubo direktorius Martynas Mažeika pažymėjo svarbą išlaikant perspektyvų jaunimą Klaipėdoje.
„Vienas iš mūsų klubo tikslų – auginti ir rūpintis jaunimu, – kalbėjo M. Mažeika. – Vertiname jų sunkų darbą ir atsidavimą atstovaujant „Neptūnui-Akvaservis” ir „VKKM-Neptūnas” komandoms. Matome jų perspektyvą ir jų augimą pastaraisiais metais ir tikimės, kad greitu metu jie pravers ir pagrindinės vyrų komandos duris.“
„Visi trys yra perspektyviausi savo metų klaipėdiečiai, kurie sparčiai tobulėja, – sakė „Neptūnas-Akvaservis” komandos direktorius D. Vaitelis. – Dar kartą norime pasidžiaugti veikiančia jaunimo ugdymo piramide. Labai džiugu, kad eilę metų mūsų „Neptūnas-Akvaservis” komandą sudaro vietiniai, čia augantys ir užaugę žaidėjai.”
