Dominuojantis „Lietkabelis“ nepaliko šansų Kėdainių ekipai

Nenado Čanako kariauna namuose 100:76 (27:13, 30:13, 21:28, 22:22) nepaliko jokių šansų Kėdainių „Nevėžiui-Paskolų klubui“ (1-2).
Per kiek daugiau nei minutę 7 taškus be atsako pelnę šeimininkai iškart parodė, kas laukia jų oponentų sekmadienio mače. Greitai komandas jau skyrė dviženklis skirtumas (14:4). Įsibėgėjęs panevėžiečių garvežys nestabdė ir antrajame ketvirtyje triuškino varžovus (39:18), o pertrauką pasitiko su milžinišku rezervu – 57:26.
Prabėgus kelioms minutėms antrojoje dalyje, „Lietkabelio“ persvara tapo rekordinė (66:30). Nuo to laiko „Nevėžis-Paskolų klubas“ kiek pagerino žaidimą ir buvo sumažinęs deficitą (57:80), tačiau įžiebti rimtesnių vilčių sugrįžti į kovą dėl pergalės nepavyko. Negana to, slogų Laimono Eglinsko auklėtinių vakarą dar apkartino ir Nojaus Bukausko kojos trauma, po kurios gynėjas nebepasirodė ant parketo.
„Lietkabelis“ paskutinėmis minutėmis jau vaikėsi šimtojo taško, kurį baudos metimu pelnė ir ovacijas sukėlė Nojus Kulieša.
Nugalėtojų gretose net septyni žaidėjai pelnė dviženklį taškų skaičių. Labiausiai žibėjo Paulius Danusevičius su 20 taškų (6/8 dvit., 2/3 trit.), 5 atkovotais kamuoliais, 4 rezultatyviais perdavimais bei 24 naudingumo balais.
Atsvara jam priešingoje barikadų pusėje bandė tapti Trentas McLaughlinas, mačą baigęs su 25 taškais (1/2 dvit., 7/12 trit.), tačiau tik 15 naudingumo balų.
„Lietkabelis“: Paulius Danusevičius 20, Kristianas Kullamae 15, Lazaras Mutičius 13, Nojus Radžius, Jamelas Morrisas ir Trey'us Drechselas po 11, Gabrielius Maldūnas 10, Augustine'as Rubitas 6.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Trentas McLaughlinas 25, Ethanas Chargois 18, Justinas Marcinkevičius 12, J.D. Muila ir Nojus Bukauskas po 6.
