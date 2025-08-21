 Tragedija Jurbarko rajone: po apvirtusiu traktoriumi – negyvas vairuotojas

2025-08-21 09:11
Gytis Pankūnas (ELTA)

Jurbarko rajone trečiadienio vakarą apvirtus traktoriui, po juo rastas prispausto vyro kūnas, informavo policija.

Tragedija Jurbarko rajone: po apvirtusiu traktoriumi – negyvas vairuotojas
Tragedija Jurbarko rajone: po apvirtusiu traktoriumi – negyvas vairuotojas / Asociatyvi K. Vanago / BNS, Freepik.com nuotr.

Anot Policijos departamento, apie 19.28 val. Antšvenčių kaime pastebėtas griovyje apvirtęs traktorius (modelis nustatinėjamas), kurį vairavo vyras (gim. 1979 m.).

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pranešimas apie griovyje apvirtusį traktorių pasiekė ir ugniagesius. Jie, atvykę į įvykio vietą, melioracijos griovyje rado ant stogo apvirtusį traktorių „Yanmar“, po juo be gyvybės ženklų buvo žmogus.

Policijos duomenimis, po traktoriumi buvo prispaustas transporto priemonės vairuotojo kūnas.

Anot PAGD, 19.54 val. vyro kūnas iš po traktoriaus iškeltas, medikai konstatavo mirtį.

Traktorius atverstas ant ratų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Šiame straipsnyje:
Antšvenčių kaimas
traktorius
avarija LT
negyvas vyras

Rūtenis
Abejoju, kad neprisisiurbęs važničiojo, dažniausiai po monotoniško darbo laukuose žemdirbiams norisi spalvotos animacijos, o rezultatas- griovys.
0
0
