Užgesinus gaisrą name, jame rastas mirusios moters kūnas

8.06 val. gautas pranešimas, kad kilo gaisras Kniaudiškių gatvėje esančiame penkių aukštų daugiabučiame name. Pranešta, kad gaisras įsiplieskė ketvirtame aukšte.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Edita Zdanevičienė Eltai sakė, kad, atvykus ugniagesiams ir atlikus žvalgybą, paaiškėjo, jog gaisras kilo penktame aukšte.
Panaudoję diskinį pjūklą ir kitas priemones, gelbėtojai atidarė šarvo duris.
Paaiškėjo, kad dega buto koridorius. Su kvėpavimo organų apsaugos aparatais į degantį butą užėję ugniagesiai virtuvėje rado moterį. Jos atgaivinti nepavyko. Policija informuoja, kad rastas mirusios moters (gim. 1959 m.) apdegęs kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Svetainėje rastas vyras perduotas medikams.
Per gaisrą išdegė buto koridorius, jo apdaila buvo atlikti iš labai degios medžiagos.
Dūmų detektorius bute buvo įrengtas, kilus gaisrui jis suveikė, buvo girdimas jo garsinis signalas, dėl ugnies detektorius apsilydė.
Gaisras buvo užgesintas 8.33 val.
Į įvykio vietą buvo išvykę vienuolika ugniagesių su gaisriniais automobiliais.
