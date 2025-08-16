Zarasų rajone užgesinus gaisrą rastas apdegęs vyro kūnas

Pasak pareigūnų, gaisras, kurio priežastis dar nustatinėjama, kilo penktadienį, apie 12.15 val., Dusetų seniūnijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 1958 metas gimusio vyro mirties priežasčiai nustatyti.
Zarasų rajone, užgesinus gaisrą gyvenamajame name, ant grindų rastas apdegęs vyro kūnas, šeštadienį pranešė Utenos apskrities policija.
