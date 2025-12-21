8 mln. eurų žalą aplinkai: teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą

Jo duomenimis, pylimas įrengtas ties Sudvajų kaimu Alytaus rajone.
Kauno apygardos prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė nacionaliniam transliuotojui nurodė, kad įtarimai tyrime kol kas niekam nepareikšti.
„Šio ikiteisminio tyrimo metu aiškinamasi, ar suformuotas pylimas yra supiltas teisėtai, koks tai gruntas, koks jo kiekis, bei nustatinėjamos kitos tyrimui reikšmingos aplinkybės“, – sakė prokuratūros atstovė.
LRT naujienų portalui ji anksčiau nurodė, kad lapkričio pabaigoje pradėtas ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso 270 straipsnį, numatantį atsakomybę už aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimą.
Pasak LRT radijo, Aplinkos apsaugos departamento (AAD) duomenimis, pylimas supiltas vykdant upės vagos gilinimo darbus.
Kaip rašė BNS, departamentas lapkritį paskelbė, kad 2023–2024 metais Vidaus vandens kelių direkcija (VVKD) atliko ne Nemuno vandenkelio valymą, o upės vagos gilinimą be poveikio vertinimo, taip sukeliant 8 mln. eurų žalą aplinkai.
AAD užsakymu ekspertinį vertinimą atlikę Valstybinio mokslinių tyrimų instituto mokslininkai nustatė, kad gilinimo vietose reikšmingai sumažėjo žuvų, dugno bestuburių ir moliuskų.
Pažeidimus Alytaus mieste ir rajone bei Druskininkų savivaldybėje fiksavę aplinkosaugininkai tyrimo medžiagą perdavė prokuratūrai. Tuo metu VVKD nesutiko su šio tyrimo išvadomis ir žadėjo jas skųsti teismui.
Paaiškėjus apie AAD nustatytą žalą, VVKD valdyba lapkritį atleido bendrovės generalinį direktorių Vladimirą Vinokurovą, šias pareigas ėjusį nuo 2018-ųjų.
Dabar direkcijai laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotojas Gediminas Vasiliauskas.
VVKD yra akcinė bendrovė, 100 proc. jos akcijų priklauso Susisiekimo ministerijai.
