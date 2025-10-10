Prie ligoninės durų paliktos naujagimės istorija: iš teisėsaugos – naujausia žinia

„Įvertinus surinktų duomenų visumą, prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“, – rašoma penktadienį išplatintame pranešime.
Rugpjūčio 18 d. 23.50 val. policija gavo pranešimą, kad prie Kaišiadorių ligoninės Skubios pagalbos skyriaus durų paliktas naujagimis. Ligoninės darbuotojai, išgirdę durų skambutį, rado suvystytą kūdikį.
Kaip rašė BNS, po kelių dienų rasta naujagimės mama, Vaiko teisių tarnyba žadėjo jai suteikti reikiamą pagalbą.
Rasta naujagimė nuvežta į Kauno klinikas, medikai tuo metu teigė, jog indikacijos rodo, kad vaikas gimė ne ligoninėje.
Iš esmės motina, po gimdymo būdama sunkios psichologinės ar net tam tikro psichologinio šoko būsenos, nepaliko naujagimės be būtinos priežiūros.
Naujagimė buvo visiškai išnešiota, svėrė 3,1 kilogramo, jos būklė atvežus į klinikas buvo stabili.
„Baudžiamajame kodekse už vaiko palikimą numatoma baudžiamoji atsakomybė tėvui, motinai ar globėjui arba kitam teisėtam vaiko atstovui, palikusiam negalintį savimi pasirūpinti mažametį vaiką be būtinos priežiūros norint juo atsikratyti. Pagal įstatymą, paliekantis vaiką asmuo turi veikti tiesiogine tyčia, turi būti nustatytas noras vaiku atsikratyti, o šiuo atveju tokios aplinkybės nebuvo nustatytos“, – sako ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras Arūnas Čepkauskas.
„Iš esmės motina, po gimdymo būdama sunkios psichologinės ar net tam tikro psichologinio šoko būsenos, nepaliko naujagimės be būtinos priežiūros, norėdama jos atsisakyti“, – teigė jis.
Kaip skelbia prokuratūra, atliekant tyrimą apklausti liudytojai, apžiūrėti daiktai ir objektai, kaip liudytoja specialia tvarka apklausta naujagimės motina.
Pasak teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo metu išnaudotos visos turėtos galimybės ir nustatytos faktinės įvykių aplinkybės.
