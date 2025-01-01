Žūčių keliuose daugėja: kokias klaidas darome

– Jūs atlikote apklausą, kurios rezultatai – nors visada kyla klausimas, kiek žmonių nori sąžiningai prisipažinti, ką jie vairuodami negero padaro – turbūt nebuvo labai smagūs, ar ne?
– Taip, mes atlikome gyventojų nuomonės tyrimą, apklausėme vairuojančius gyventojus ir paklausėme jų vieno klausimo – kokį kelių eismo taisyklių pažeidimą jie yra padarę arba daro dažniausiai. Kaip ir tikėjomės, dažniausiai Lietuvos vairuotojai pažeidžia greičio viršijimo reikalavimą. 73 proc. apklaustųjų nors kartą yra viršiję greitį pastaruoju metu. Kiti nusižengimai rikiuojasi taip: parkavimas neleistinoje vietoje – 38 proc., ištisinės juostos kirtimas – 34 proc., ir taip žemyn. Tik 9 proc. apklaustųjų pripažįsta, kad jie nėra pažeidę jokių kelių eismo taisyklių. Bet čia galima daryti prielaidą, kad kai kurie vairuotojai linkę pagražinti situaciją ir galbūt mano vairuojantys geriau, nei yra realybėje. Jeigu žiūrėtume į pagrindines eismo įvykių priežastis, jų yra keli. Pirmiausia – pati transporto priemonė: ji turi būti tvarkinga, su geromis padangomis. Tada – kelių būklė, kokiais keliais važiuojame, oro sąlygos. Ir pagrindinis veiksnys – vairuotojas. Nors mūsų transporto priemonės yra šiuolaikinės ir turi daug pagalbinių priemonių, nereikia manyti, kad jos atliks darbą už žmogų. Automobilį vis tiek vairuoja žmogus, ir bet kokia pašalinė veikla – ar telefonas, ar išsiblaškymas, ar paprasčiausias noras viršyti greitį, kuris ne veltui nustatytas konkrečiame kelio ruože – gali lemti eismo nelaimę.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kokios mūsų tendencijos, kai kalbame apie žūtis keliuose?
– Tendencijos nėra džiuginančios. Visada norėtųsi, kad žūčių keliuose būtų mažiau, kad jos mažėtų, bet dabar matome, kad per pirmus tris ketvirčius, palyginti su praėjusiais metais, turime augimą. Apie 5 proc. išaugo žūčių keliuose skaičius – skaičiais tai yra 93 žuvusieji.
– Ir čia kalbame apie tuos metų mėnesius, kai sąlygos kelyje natūraliai geresnės: diena ilgesnė, kelias sausas. O kas dėsis šaltuoju metų laiku, kai vairuoti tikrai sudėtinga?
– Mes esame lyginę, kada vairuotojai padaro daugiau eismo įvykių – žiemą ar vasarą. Skaičiai panašūs, nes oro sąlygos savotiškai lemia vairavimo įpročius. Vasarą žmonės dažniau viršija greitį, nes sąlygos leidžia – šviesu, sausa danga, galima važiuoti greičiau. Žiemą turime sudėtingas oro sąlygas. Žmonės ne visada greitai persijungia į tą sudėtingumą. Tarkime, pastarųjų dienų gavome situaciją, kad buvo snygis. O kai yra snygis, tikrai negalima važiuoti maksimaliu leistinu greičiu. Reikia rinktis saugų tam keliui greitį, į tą svarbu atsižvelgti.
