Neteisėta elnių medžiokle įtarti vyrai šluota aptalžė aplinkosaugos inspektorių

Be kita ko, kaltinamasis nukentėjusiajam turės sumokėti 400 eurų neturtinės žalos atlyginimo ir padengti 4550 eurų išlaidas už advokato teisines paslaugas.
Kaip pranešė teismas, kaltinamieji buvo teisiami dėl kaltinimų draudžiamomis priemonėmis – duslintuvu ir naktinio matymo taikikliu – neteisėtai nušovę du tauriuosius elnius bei gamtai padarę 9,8 tūkst. eurų žalą.
Šiaulių apylinkės teismas konstatavo, kad byloje nebuvo surinkta pakankamai patikimų įrodymų kaltinamųjų kaltei pagrįsti. Be to, nušauti gyvūnai buvo priskirti atrankiniams, o ne trofėjiniams žvėrims, todėl nebuvo nustatytas didelės žalos gyvūnijai požymis, būtinas baudžiamajai atsakomybei taikyti.
Apylinkės teismas taip pat pažymėjo, kad dalis kaltinime nurodytų pažeidimų galėtų užtraukti administracinę, o ne baudžiamąją atsakomybę, tačiau administracinės atsakomybės senaties terminai jau buvo suėję.
Teismas pateikė ir papildomus išteisinimo motyvus, kad kiekvienas kaltinamasis nušovė po du tauriuosius elnius, neatitinka faktinių bylos duomenų apie rastų nušautų tauriųjų elnių tikrąjį skaičių.
Vis dėlto, teismas pripažino vieną kaltinamąjį padarius dvi nusikalstamas veikas, susijusias su fizinio skausmo sukėlimu nukentėjusiajam – neetatiniam aplinkosaugos inspektoriui sudavė per nukentėjusiojo rankoje laikytą telefoną, kuris į jį atsitrenkė, o vėliau – dar ir šluota.
Teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
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