Apeliacinis teismas imsis eksteisėjų ir Malinausko korupcijos bylos

Ši itin sudėtinga ir didelės apimties byla pripažinta aukščiausio lygio greičiau nagrinėtina byla. Su proceso dalyviais suderinus bylos nagrinėjimo grafiką, numatyta kas savaitę surengti nuo vieno iki trijų posėdžių.
Baudžiamojoje byloje, kurioje penkiolika asmenų pripažinti kaltais, o du asmenys išteisinti dėl įvairių korupcinių ir kitokio pobūdžio nusikalstamų veikų, siekiant suinteresuotiems asmenims palankių sprendimų teismuose, iš viso gauta penkiolika apeliacinių skundų. Juos parašė nuteistieji, taip pat jų advokatai ir Generalinė prokuratūra.
Balandį Kauno apygardos teismas šioje byloje kaltu dėl prekybos poveikiu pripažino Druskininkų merą R. Malinauską ir skyrė jam 60 tūkst. eurų baudą.
Teismas kaltu pripažino ir buvusį Lietuvos apeliacinio teismo teisėją Konstantiną Guriną, jam skirta galutinė 14,5 tūkst. bauda. Iš jo bus konfiskuota dalis paimto kyšio – 7 tūkst. eurų.
Byloje nuteistas ir Druskininkų tarybos narys Aivaras Kadziauskas, jam skirta 42,6 tūkst. eurų bauda.
Teismas paskelbė, kad anksčiau antstolio padėjėju dirbęs vilnietis Arūnas Blažaitis nuteistas trejų metų lygtine laisvės atėmimo bausme ir 18,5 tūkst. eurų bauda. Iš jo bus konfiskuota 3 tūkst. eurų. Vyras nuteistas Vijūnėlės dvaro epizode.
Kauno apygardos teisme A. Blažaitis anksčiau prisipažino 2018 metų rudenį iš Druskininkų mero R. Malinausko patarėju dirbusio A. Kadziausko paėmęs pinigus, tačiau teigė ne tik nežinojęs jų sumos, bet ir iš viso nesupratęs, kad jam buvo perduoti pinigai. Tuomet antstolės padėjėju dirbęs A. Blažaitis tikino tai padaręs savo senos pažįstamos verslininkės Oksanos Sakalauskienės nurodymu.
Pati O. Sakalauskienė taip pat sulaukė nuosprendžio šioje byloje – jai teismas skyrė realią ketverių metų laisvės atėmimo bausmę ir 17,5 tūkst. eurų baudą. Moteris kol kas yra laisvėje, jai skirtas 30 tūkst. eurų piniginis užstatas. Valstybės naudai iš moters bus konfiskuota 11 tūkst. eurų. Jos sutuoktiniui Ernestui Sakalauskui skirta 51,6 tūkst. eurų bauda.
Kaltinimai Druskininkų merui R. Malinauskui ir kai kuriems teisėjams susiję su Vijūnėlės dvaro byla.
Pareigūnai sako, kad didelę šios baudžiamosios bylos dalį sudaro duomenys apie nusikalstamas veikas, kuriomis 2018 m. vasarą galimai siekta kyšiu paveikti įvairių instancijų teisėjus ir neteisėtai priimtais sprendimais bandyti išsaugoti šiuo metu jau nugriautą statinį Druskininkuose, viešai žinomą Vijūnėlės dvaro pavadinimu.
R. Malinauskas kaltinamas davęs 60 tūkst. eurų kyšį, kad šis dvaras nebūtų nugriautas. Anot teisėsaugos, meras per tarpininkus davė kyšį, kad civilinėje byloje dėl minėto pastato būtų priimti palankūs sprendimai ir jis nebūtų nugriautas. R. Malinauskas savo kaltės nepripažįsta.
Vilniuje dirbęs advokato padėjėjas Egidijus Galatiltis kaltinamas veikęs Druskininkų mero naudai ir per buvusį advokatą Drąsutį Zagrecką siekęs papirkti teisėją Henrichą Jaglinskį, kad šis paveiktų bylą nagrinėjančius teisėjus.
E. Galatiltis pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu ir kyšininkavimo, jam skirta galutinė pustrečių metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant dvejiems metams. Jam taip pat skirta bauda, valstybės naudai konfiskuota 500 eurų.
Eksteisėjui H. Jaglinskiui teismas skyrė 47 tūkst. eurų baudą.
Buvęs advokatas D. Zagreckas teisėsaugai padėjo atskleisti korupcinius nusikaltimus, jis yra saugomas valstybės.
Bylos duomenimis, galimai duotų ir priimtų kyšių sumos siekia nuo 3 tūkst. iki 60 tūkst. eurų, kyšiai buvo mokami grynaisiais pinigais.
Kaltinimų byloje taip pat sulaukė ir buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Egidijus Laužikas, nuo 2019 m. laikinai nušalintas Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys, buvęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys, buvęs Aukščiausiojo Teismo padėjėjas, buvusios šio teismo teisėjos sūnus Airingas Kartanas.
Buvęs teisėjas E. Laužikas nubaustas 10,4 tūkst. eurų bauda, iš jo valstybės naudai bus konfiskuota 10 tūkst. eurų. A. Kartanui skirta 6,9 tūkst. eurų bauda.
Eksteisėjas R. Rainys pripažintas kaltu dėl dviejų kyšininkavimo veikų, jam skirta 15,9 tūkst. eurų bauda. Iš jo valstybės naudai bus konfiskuota 6 tūkst. eurų.
Vasilijui Menkovui teismas paskyrė 16,9 tūkst. eurų baudą.
Tuo metu teisėjas V. Kažys buvo visiškai išteisintas. Jis išteisintas todėl, kad prokuratūra kaltinimus šiam teisėjui grindė vien tik, teismo vertinimu, D. Zagrecko parodymais.
Naujausi komentarai