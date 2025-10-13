 „Aro“ pareigūnai išsivežė į pavėsinę atneštą sprogmenį: vyrui – nemalonumai

2025-10-13 09:26
Gytis Pankūnas (ELTA)

Sekmadienį Raseinių rajone pareigūnai rado į pavėsinę atneštą karo laikų sprogmenį, informavo policija.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, 10.45 val. Didžiulių kaime, prie namo įrengtoje pavėsinėje, pareigūnai rado karo laikų sprogmenį, kurį pasiėmė į įvykio vietą atvykę Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ išminuotojai.

Vėliau paaiškėjo, kad sprogmenį šeštadienį nenustatytoje vietoje rado ir į namus parsinešė vyras, gimęs 1953 metais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

 
