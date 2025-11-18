Buvusiam „Contribee“ vadovui Ratkevičiui – nemalonumai: pareikšti rimti kaltinimai

Kaip antradienį pranešė Generalinė prokuratūra, G. Ratkevičius dėl bendrovėje užimamų pareigų turėdamas galimybę prisijungti prie rėmimo platformoje integruotos mokėjimo sistemos bei patekdamas į klientų prijungtąsias paskyras galimai pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą.
Įtariama, kad nuo 2023-iųjų balandžio iki lapkričio jis įvykdė 11 elektroninių mokėjimų ir tokiu būdu pasisavino apie 130 tūkst. eurų, priklausiusių vienam iš platformos klientų.
Pasigedus šių pinigų, anot prokuratūros, G. Ratkevičius juos grąžino pervesdamas sumą į kliento sąskaitą.
Tyrimo metu surinkti duomenys teisėsaugai taip pat leidžia pagrįstai įtarti, kad būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos organizavimą, G. Ratkevičius pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas, teigiama pranešime.
Griežčiausia Baudžiamajame kodekse už aplaidžią finansinę apskaitą numatyta bausmė – kalėjimas iki dvejų metų, už labai didelės vertės turto vagystę – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Byla perduota nagrinėti Alytaus apylinkės teismui.
