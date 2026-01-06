Teismas atvers buvusio „Contribee“ vadovo bylą

Pirmasis posėdis byloje vyks sausio 9 d. mišriuoju būdu, kaltinamasis ir jo gynėjas jungsis nuotoliu, Eltą informavo teismo atstovė Jurgita Urbanavičiūtė.
Teismui bylą prokuratūra perdavė pernai lapkritį.
Bylos duomenimis, kaltinamasis G. Ratkevičius, dėl savo užimamų pareigų „Contribee“ valdančioje bendrovėje turėdamas galimybę prisijungti prie platformoje integruoto mokėjimo sistemos valdymo skydo ir patekdamas į klientų paskyras, galimai tyčia pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą.
Įtariama, kad G. Ratkevičius nuo 2023 m. balandžio iki lapkričio įvykdė vienuolika elektroninių mokėjimų ir tokiu būdu pasisavino apie 130 tūkst. eurų, priklausiusių vienam iš platformos klientų – anksčiau skelbta, kad tai buvo paramą Ukrainai renkanti nevyriausybinė organizacija „Blue/Yellow“.
Jos atstovai teigė, kad tam tikros sumos trūkumas sąskaitoje buvo pastebėtas 2024 metų pradžioje, tačiau, pasikreipus į „Contribee“, lėšos buvo sugrąžintos, tad organizacija nuostolių nepatyrė.
Bylos duomenimis, tyrimo metu surinkti duomenys taip pat leidžia pagrįstai įtarti, kad būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos organizavimą G. Ratkevičius pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostatas.
Baudžiamasis kodeksas už aplaidų finansinės apskaitos tvarkymą arba organizavimą numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.
Už labai didelės vertės turto vagystę Baudžiamajame kodekse numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Kaip skelbė ELTA, apie tai, kad dar „Contribee“ vadovo pareigas ėjęs G. Ratkevičius su įmone sudarė paskolos sutartį asmeninėms reikmėms ir už tai buvo atleistas, taip pat apie bendrovės laiku neteikiamas finansines ataskaitas pirmąkart paskelbta dar 2024-ųjų vasarą, apie tai rašė portalas „Delfi“.
Su „Contribee“ susijusį ikiteisminį tyrimą generalinė prokuratūra pradėjo 2024 m. kovo mėnesį.
Po skandalo iš platformos pasitraukė įvairūs turinio kūrėjai – žurnalistikos platformos „Redakcija“ ir „NARA“, tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“, turinį apie kriminalus kuriantis žurnalistas Dailius Dargis, Andriaus Tapino vadovaujama „Laisvės TV“ ir tinklalaidė „Pralaužk vieną šaltą“.
Lietuvos kūrėjai į „Contribee“ vis labiau ėmė pereiti 2022 metais, kai Rusijai pradėjus karą Ukrainoje lietuviškos platformos konkurentė amerikiečių „Patreon“ neleido Ukrainos kariams pervesti paramos.
2024 m. gruodį 100 proc. „Contribee“ įmonės akcijų įsigijo Kauno įmonių valdymo ir investavimo bendrovė „Masiva group“ – Registrų centro duomenimis, bendrovę netiesiogiai valdo „Masiva group“ savininkas Mindaugas Šilkūnas.
Anksčiau „Contribee“ turėjo 13 akcininkų: G. Ratkevičiui priklausė 30,34 proc. akcijų, jį direktoriaus pareigose pakeitusiam Adrijui Jakučioniui – 31,5 proc., dar 16 proc. – Mantui Michalauskui, visi jie įmonę įkūrė 2020 metais.
Dar 10,5 proc. bendrovės akcijų priklausė „Antrajam koinvestavimo fondui“, kurį valdo rizikos kapitalo fondas „Coinvest Capital“, likusios – smulkesniems investuotojams.
