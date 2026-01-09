Buvusiam VAT direktoriui Jurijui Kornijenko teismas skyrė intensyvią priežiūrą

Nuotolis teismo posėdis dėl kardomosios priemonės buvo surengtas trečiadienį, o penktadienį priimtas sprendimas. Kardomosios priemonės terminas skaičiuojamas nuo sausio 11-osios iki balandžio 11 dienos.
Nutartis per septynias dienas gali būti apskųsta Vilniaus apygardos teismui.
Gruodžio viduryje J. Kornijenko, kitiems VAT darbuotojams ir privatiems asmenims, iš viso 13 asmenų, pareikšti įtarimai tiriant galimus korupcinius nusikaltimus dėl 1,5 mln. eurų siekiančių kyšių.
BNS anksčiau rašė, kad įtarimai dėl kyšininkavimo veikiant organizuotoje grupėje pareikšti ne tik tarnybos direktoriui J. Kornijenko, bet ir jo pavaduotojui Mantui Butui, tarnybos patarėjams Aurelijui Šapranauskui ir Agnei Silickienei, Kauno regioninio skyriaus laikinajai vedėjai Daliai Šubonienei, Alytaus regioninio skyriaus vedėjui Giedriui Urbelioniui.
Įtarimai pareikšti ir septyniems privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Tyrimo duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami stambūs kyšiai už tokių krovinių gabentojams Augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Ikiteisminį tyrimą STT pradėjo spalio 1-ąją. Pasak A. Urbelio, pagrindiniai tiriamos nusikalstamos veikos epizodai susiję su kyšininkavimu, papirkimu, prekyba poveikiu. Gruodžio 11-ąją buvo atlikta didelio masto operacija, kurios metu sulaikyti įtariamieji, atlikti kiti ikiteisminio tyrimo veiksmai.
Jos metu sulaikyta 13 asmenų, iš kurių šešiems paskirtas suėmimas nuo vieno iki dviejų mėnesių, kitiems – švelnesnės kardomosios priemonės: intensyvi priežiūra arba rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Buvo atlikta daugiau kaip 100 kratų, rasta 1,3 mln. eurų grynųjų, aštuoni kilogramai aukso, kurio vertė yra apie 1 mln. eurų, sprogmenų, kokaino.
Per kratas pas įtariamuosius taip pat rastas didelis kiekis akcizinių priekių – virš 11 tūkst. pakelių cigarečių, beveik 14 tūkst. litrų alkoholio be lietuviškų banderolių ir, įtariama, narkotinių medžiagų bei sprogmenų.
Sulaikyta ir eksparlamentarė, buvusio įstaigos vadovo sutuoktinė Vitalija Vonžutaitė.
V. Vonžutaitė praėjusį dešimtmetį buvo nuteista vadinamosios Darbo partijos „juodosios buhalterijos“ byloje.
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras teigė, jog tai – „viena įspūdingiausių kyšininkavimo schemų“.
