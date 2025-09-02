„Čekiukų“ byloje teismas iš Seimo vicepirmininkės Daivos Žebelienės priteisė beveik 7 tūkst. eurų

D. Žebelienė teismo prašė iš prokuratūros jai priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau prašymas buvo atmestas.
„Jos veiksmai lėmė, kad buvo pateiktas ieškinys“, – prašymo atmetimą paaiškino Tauragės apylinkės teismo atstovas Mindaugas Radvila.
Prokuratūra iš politikės civilinėje byloje dėl neteisėto praturtėjimo siekė priteisti 7 tūkst. 756 eurus kaip nepagrįstai išmokėtus už jai dirbant Šilutės rajono savivaldybės taryboje kompensuotus degalus. Atsakovė savo kaltės nepripažino, teigė, kad išlaidos pagrįstos.
Teismas prokuratūros prašymą tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės beveik 7 tūkst. eurų. Teismas tokį sprendimą argumentavo tuo, kad D. Žebelienė dalį kompensuotų lėšų – 1565 eurus – išnaudojo pagrįstai.
Šis apylinkės teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas aukštesniam teismui.
D. Žebelienės byla teismui buvo perduota dar pernai vasarą, tačiau ji vis nebuvo pradėta nagrinėti, nes politikė anksčiau buvo išreiškusi poziciją su ieškove Generaline prokuratūra sudaryti taikos sutartį.
Dabartinė Seimo vicepirmininkė, į parlamentą išrinktą su „Nemuno aušra“, 2019–2021 metais buvo Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė.
