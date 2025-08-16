Žebelienė liudijo „čekiukų“ byloje: lėšas kurui išleidau per Nausėdos agitaciją

D. Žebelienė paaiškinimus trečiadienį teikė savo civilinėje byloje dėl nepagrįsto praturtėjimo. Ją nagrinėjo Tauragės rajono apylinkės teismas.
Generalinė prokuratūra teismui yra pateikusi ieškinį civilinėje „čekiukų“ byloje ir iš D. Žebelienės prašo priteisti 7 tūkst. 695 eurus Šilutės rajono savivaldybės administracijos naudai. Politikė teikė vardinius čekius iš degalinių, tačiau prokurorė Sigita Vasiliauskienė atkreipė teismo dėmesį, kad tarybos narė atsiskaitymui už kurą naudojo 33 skirtingas nuolaidų korteles.
Savivaldybė atsiliepimo dėl prokuratūros ieškinio į bylą nepateikė.
D. Žebelienė su ieškiniu nesutinka ir gera valia sumokėti pinigų nenori, prašo ieškinį atmesti. Jos advokatas Laurynas Didžiulis sako, kad aktyvi politikė galėjo per dieną nuvažiuoti daugiau nei 70 kilometrų.
„Šansai tarybos nariui būti išrinktam į Seimą nebendraujant su rinkėjais yra minimalūs. Kaip galima atstovauti rinkėjams, sėdint kabinete ir nevykstant į vietą, ir nuvažiuojant tik 10 kilometrų tarnybinėms reikmėms? Politikas turi būti ne tik aktyvus – jis turi būti hiperaktyvus“, – teismui sakė advokatas L. Didžiulis.
Pasak advokato, kadencijos metu su „Opel Frontera“ D. Žebelienė vidutiniškai nuvažiuodavo 21,5 tūkst. kilometrų. Politikė naudojosi ir dar vienu automobiliu – su „Audi A6”. Juo politikė esą nuvažiuodavo per 30 tūkst. kilometrų. Pasak L. Didžiulio, šios kelionės turėjo kainuoti per 7 tūkst. eurų ir tai pagrindžia savivaldybės kompensuotą sumą, kuri nuo prokurorės paskaičiavimų skiriasi 400 eurų.
„Daivos Žebelienės pozicija ir jos kompensuotos kuro išlaidos atitinka realybę. Čia yra svarbiausia“, – sakė advokatas.
Politikė su savo advokatu teismui yra pateikusi rašytinius paaiškinimus, renginių, į kuriuos vyko sąrašą, ir skaičiavimus dėl sunaudoto degalų kiekio su nurodytais vykimo maršrutais.
Nauji dokumentai buvo pateikti paskutinio teismo posėdžio išvakarėse, prieš tai byla buvo nagrinėta prieš pusantro mėnesio. Prokurorė prieštaravo dėl naujų dokumentų prijungimo prie bylos, tačiau teisėja Loreta Bajorinienė prijungė juos prie bylos, tačiau kartu pažymėjo, kad tai ydinga praktika, kai likus labai trumpam laikui iki teismo posėdžio yra pateikiami nauji įrodymai.
Proceso dalyvių dėmesį patraukė vieno bylos dokumento užrašas
„Didžiosiomis raidėmis parašyta per vidury ant lapo PREZIDENTO RINKIMAI“, – pastebėjo Generalinės prokuratūros prokurorė S. Vasiliauskienė, skaitydama naujai pateiktus atsakovės dokumentus.
„Kaip tarybos nario veikla, agitacinis laikotarpis yra susijęs su prezidento rinkimais?“, – klausė prokurorė S. Vasiliauskienė.
D. Žebelienės advokatas sako, kad savivaldybės tarybos narys bet kuriame renginyje gali atstovauti rinkėjams.
„Jis gali su jais susitikti, bendrauti. Tai gali būti prezidento rinkimai, gali būti futbolo federacijos prezidento rinkimai, šventė, mugė”, – sakė L. Didžiulis.
„Čia buvo susitikimas su rinkėjais ar agitacinis laikotarpis?“, – toliau klausė prokurorė, minėdama 2019 metų laikotarpį.
Advokatas atsakė, kad dokumente nurodytas renginio pavadinimas.
„Parama bendruomenėms, futbolo varžybos gali būti, kodėl negali būti prezidento rinkimai? Kur tai paaiškinta? Galima futbolo varžybose susitikti su 10-čia tūkstančių rinkėjų. Tai nėra apibrėžta ir nėra draudžiama renginiuose susitikti su rinkėjais“, – tikino D. Žebelienės advokatas.
Kadangi prie bylos buvo prijungti nauji dokumentai, teisėja dėl jų uždavė klausimus ir pačiai D. Žebelienei.
„Rašytiniuose paaiškinimuose jūsų vidutiniškai nuvažiuotas atstumas per dieną – 76,6 kilometrai. Ar jūs, vykdama tarybos narės funkcijas, kiekvieną dieną nuvažiuodavote tokius atstumus?“, – klausė teisėja teisėja L. Bajorinienė.
„Visiškai įmanoma tokius kilometrus nuvažiuoti. Vakar aš 120 kilometrų suvažinėjau, nėra dideli skaičiai, man viskas įveikiama. Esu aktyvi politikė – judu, nesėdžiu užsidariusi namuose“, – teismui atsakė Seimo vicepirmininkė.
D. Žebelienė tikino, kad jos savivaldybės administracijai teikti dokumentai atitiko įstatymų keliamus reikalavimus, o prokuratūra, teikdama ieškinį, rėmėsi prielaidomis.
„Keltas klausimas dėl prezidento rinkimų, kaip tai galėtų atsiliepti tarybos nariui – palaikau ir, manau, palaikysiu dabartinį prezidentą. Tikrai labai aktyviai buvau įsitraukusi į agitaciją, visi susitikimai su rinkėjais. Nė kiek nesigailiu to etapo, per agitacinį laikotarpį dirbau su rinkėjais, bendraudama, keliant klausimus, atsakydama į juos. Tikrai tas darbas, pasiektas rezultatas mane džiugino. Kiek susitikimų, kiek žmonių, problemų išspręsta“, – teisme pripažino D. Žebelienė.
Ji teigė, kad G. Nausėdą matė kaip geriausią kandidatą į prezidento postą.
Dažni susitikimai su R. Žemaitaičiu
Besibaigiant bylos nagrinėjimui D. Žebelienė pateikė renginių, kuriuose dalyvavo 2019 metais, sąrašą.
„Kaip jūs prisiminėte, pavyzdžiui, 2019 metų balandžio mėnesio renginį?“, – klausė teisėja.
D. Žebelienė atsakė, kad naudojosi renginių kalendoriais, peržiūrėjo tarybos priimtus sprendimus, jų datas.
„Nurodote, kad 2019 m. birželį Raseiniuose dalyvavote, paskui liepą Vilniuje, Klaipėdoje. Kokias tarybos narės funkcijas atlikote tuose rajonuose?“, – stebėjosi teisėja.
„Raseiniuose važiavome į susitikimą su politikais – ką galima gerinti. Analizė mūsų veiklos, darbiniai susitikimai. Politikui svarbu tobulėti. Kaunas – pagalba bendruomenėms. Su pirmininke važiuojam parsivežti kalėdinių dovanėlių kiekvienais metais. Turim Senelį šaltį savo komandoje, tai apvažiuojame visus savo žmones su įvairiomis dovanėlėmis, su Senelio šalčio palinkėjimais. Tai tradicija, žmonės labai patenkinti. Velykų proga apvažiuojam rajoną, aplankom, paprasti žmogiški dalykai, žmonėms tai patinka“, – tikino Seimo vicepirmininkė.
Ji sakė, kad į Vilnių vyko susitikti su Seimo nariais, prašant pagalbos dėl vietinių Šilutės žvejų verslo išlikimo.
„Remigijus Žemaitaitis yra mūsų partijos pirmininkas, aktyvus Seimo narys. Pagalbos į jį kreipiantis, kad verslinė žvejyba nebūtų uždaryta, kad mūsų paveldas – verslo žvejyba – nebūtų uždaryta, kad mūsų žvejai turėtų veiklas, kad nebūtų sunaikintas šitas verslas“, – sakė D. Žebelienė.
Ji sakė, kad žvejai nuolat kreipdavosi pagalbos, kad jų verslas nebūtų sunaikintas.
D. Žebelienė sakė maniusi, kad yra atsakinga už kiekvieną savo rinkėją, kad ji turi padėti spręsti tam tikrus klausimus ir Vilniuje.
„Aš atstovavau kiekvienam rinkėjui – jie gali būti ir Vilniuje, ir Kaune, Šilutėje registruoti asmenys gali išreikšti valią, balsuodami Vilniuje ar Kaune. Nereiškia, kad jie visi turi gyventi Šilutės rajone", – sakė D. Žebelienė, dirbusi Socialiniame reikalų komiteto pirmininke, Klaipėdos regiono plėtros taryboje.
„2019 m. liepa: Kaunas, Vilniaus amatų rūmai, Vilnius, dėl laivybos Nemune, Kuršių mariose – ar ir čia susitikėjote su Seimo nariu Remigijumi Žemaitaičiu?“, – klausė teisėja, vardindama politikės pateiktų renginių sąrašą.
„Ir su Seimo nariu Žemaitaičiu, ir su Seimu nariu Artūru Skardžiumi (susitikau – ELTA), teko ir iki Kauno, pono Karbauskio, nuvažiuoti, daug spręstinų klausimų buvo. Neturėjau tiek politinės patirties, bet norėjosi, kad žmonės gautų atsakymus į iškeltus klausimus“, – atsakė D. Žebelienė.
Ji patikino, kad iš R. Žemaitaičio gaudavo daug pagalbos, sprendžiant rinkėjų problemas.
Teismui pateiktuose dokumentuose yra minimi kiti susitikimai.
„Susitikimai būsimos „Nemuno aušros“, aš tada 2019 metais visuomeniniam komitetui priklausiau, nebuvau partinė, planavau rinkimuose dalyvauti su didesne ir nauja jėga. Seimo rinkimuose startavau su „Nemuno aušra“, – teigė D. Žebelienė.
Generalinė prokuratūra su D. Žebelienės aiškinimais nesutinka.
„Jai taikomi aukštesni pavyzdingumo, sąžiningumo reikalavimai. Dideli kuro kiekiai pylimai, 33 skirtingos nuolaidų kortelės. Vykimas susitikimams su partijos vadovybe, dalyvavimas rinkimų agitacinėse kompanijose nėra susiję su tarybos nario funkcijomis“, – sako prokurorė S. Vasiliauskienė.
Pasak jos, Seimo vicepirmininkė gal ir aktyvi politikė, tačiau tai teismui pateikti nauji dokumentai neįrodo.
„Ieškinyje pateikti skaičiavimai pagrįsti, prašoma priteisti 7 tūkstančių 695 eurų sumą Šilutės rajono savivaldybės administracijos naudai“, – prašė prokurorė.
Teismas sprendimą byloje skelbs rugsėjį
Teismas savo sprendimą dėl galimo nepagrįsto D. Žebelienės praturtėjimo skelbs rugsėjo 2 dieną.
56 metų D. Žebelienė Seimo nare 2024–2028 m. kadencijoje buvo išrinkta Šilutės apygardoje. Į Seimą ji pateko su partija „Nemuno aušra“.
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo specialistės išsilavinimą turinti šilutiškė savo politinę veiklą pradėjo 2009 m. 2011 m. per Šilutės rajono savivaldybės tarybos rinkimus ji buvo išrinkta į Šilutės rajono savivaldybės tarybą.
2012 m. D. Žebelienė buvo pakviesta dirbti Seimo nario R. Žemaitaičio padėjėja Šilutėje. 2012 m. birželio mėn.–2013 m. gruodžio mėn. ji ėjo Šilutės rajono savivaldybės mero pareigas.
