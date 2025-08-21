„Dabar papasakosiu viską“: įspėja netikėti šia pasaka

Vėl sparčiai plintanti sukčių schema naudojasi „Topo centro“ vardu ir skamba maždaug taip: „Topo centras“ esą turi „paslėptą“ galimybę įsigyti tam tikras prekes pigiau ar net už dyką. Tereikia spustelėjus nuorodą atsakyti į kelis paprastus klausimus, pateikti asmeninius duomenis ir pinigų banko sąskaitoje greičiausiai nebeliks.
Anketos, kurios dalijasi šia sukčiavimo schema, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti tikros, tačiau pažvelgus atidžiau galima įžvelgti apgavystę. Tokie profiliai turi panašų braižą. Nors norėdami atrodyti įtikinamiau sukčiai paplušo ir sukėlė ne vieną nuotrauką į anketą, visos jos įkeltos tą pačią dieną, panašiu laiku. Profiliai turi nedidelį skaičių sekėjų, pristatomi kaip skaitmeninio turinio kūrėjai.
Tokios anketos sukurtos vienu tikslu – apgauti žmones ir pasisavinti jų pinigus.
Įdomu ir tai, kad po tokiais įrašais netrūksta komentarų, kuriuos rašo tos pačios netikros anketos – dėkoja už pasidalinimą, rekomenduoja įsigyti prekes kitiems.
Deja, bet tokius įrašus feisbuke „palaikina“ šimtai patiklių žmonių ir dar patys komentuoja – tikslinasi, kaip gauti trokštamą nemokamą prekę.
„Topo centras“ dar pavasarį įspėjo apie tokias apgaulės schemas.
„Neseniai ėmė aktyviai plisti nauja apgaulės schema – buvusiais mūsų darbuotojais prisistatantys sukčiai iš netikrų socialinių paskyrų pasakoja, kaip pusvelčiui įsigyti elektronikos prietaisų. Būkite budrūs – tai sukčių pinklės!“ – tada rašė bendrovė ir nurodė, kaip atpažinti apgavystę.
„Topo centras“ perspėjo niekada nepateikti asmeninės ar mokėjimo informacijos, bendrovė to padaryti neprašo per socialinius tinklus. Taip pat rekomendavo tikrinti puslapio sukūrimo datą – sukčių puslapiai dažnai nauji, be turinio, su mažai sekėjų.
Kylant abejonėms „Topo centras“ ragino susisiekti arba pastebėjus įtartiną veiklą ar konkursą jiems pranešti, o jie savo ruožtu informuos „Meta“ administraciją.
