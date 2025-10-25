Galutinis verdiktas – buvęs Utenos poliklinikos vadovas lieka nuteistas dėl turto iššvaistymo

Tokį verdiktą šią savaitę priėmė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT), atmetęs kaltinamojo skundą ir palikęs galioti Panevėžio apygardos teismo jam skirtą 20 tūkst. eurų baudą ir draudimą ketverius metus eiti valstybės tarnautojo pareigas.
Anot teismo, siekdamas turtinės naudos sau ir savo sūnui, E. Ašoklis piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir iššvaistė jam patikėtą Utenos PSPC turtą – beveik 1,2 tūkst. eurų.
Nuteistojo gynėjas kasaciniu skundu prašė baudžiamąją bylą jo ginamajam nutraukti, pabrėždamas, kad byloje neatskleistas jo ginamojo veiksmų pavojingumas, būtinas baudžiamajai atsakomybei taikyti.
Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nustatė, kad E. Ašoklis, remontuodamas savo sūnaus automobilius Utenos PSPC lėšomis, organizuodamas, kad būtų pilami degalai už Utenos PSPC lėšas į jo transporto priemones, įstaigos lėšas naudojo savo ir sūnaus poreikiams tenkinti ir taip iššvaistė jam patikėtą svetimą turtą.
Kartu nustatyta, kad tiek padarytos turtinės žalos dydis, tiek neteisėtų veiksmų pastovumas ir jų intensyvumas panaikina galimybę padarytos žalos atlyginimo klausimą spręsti civilinio proceso tvarka. Be to, E. Ašoklio elgesys buvo tyčinis, akivaizdžiai nusikalstamas, peržengiantis bet kokias jo – kaip sveikatos priežiūros įstaigos, kurios steigėja yra savivaldybė, vadovo – teisėto veikimo ribas.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad civilinių teisinių santykių riba nagrinėjamu atveju buvo peržengta.
LAT nurodė, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai E. Ašoklio veiksmus kvalifikavo tinkamai.
Teismas įvertino ir tai, kad buvo iššvaistytas turtas, įstaigai padaryta turtinė žala, į nusikalstamų veikų padarymą buvo įtrauktas Utenos PSPC darbuotojas, taip pat tai, kad automobiliai per gana trumpą laiko tarpą – 2020 metų sausio–kovo mėnesiais – buvo remontuojami tris kartus, neteisėta veika buvo daroma COVID-19 pandemijos metu. Šiais veiksmais didelė neturtinė žala buvo padaryta ne tik PSPC, bet ir jo steigėjai – Utenos rajono savivaldybei bei valstybei Sveikatos apsaugos ministerijai.
Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, LAT buvusio Utenos PSPC direktoriaus gynėjo kasacinį skundą atmetė.
Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
Naujausi komentarai