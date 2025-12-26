Nuteistas Putino kritikas Udalcovas

Sergejus Udalcovas, V. Putinui oponuojančio judėjimo „Kairysis frontas“, turinčio ryšių su Komunistų partija, lyderis buvo sulaikytas praėjusiais metais.
Anot Rusijos nepriklausomos naujienų svetainės „Mediazona“, kaltinimai jam pateikti dėl straipsnio, kurį S. Udalcovas paskelbė internete, reikšdamas palaikymą kitai Rusijos aktyvistų grupei, kaltinamai teroristinės organizacijos kūrimu. Šie aktyvistai anksčiau šį mėnesį buvo nuteisti ir jiems skirtos nuo 16 iki 22 metų laisvės atėmimo bausmės.
S. Udalcovas yra atmetęs jam pareikštus kaltinimus kaip sufabrikuotus. Ketvirtadienį jis pasmerkė nuosprendį kaip „gėdingą“ ir pareiškė, kad pradės bado streiką, pranešė „Mediazona“.
Pagal teismo sprendimą aktyvistas bausmę atliks griežčiausio režimo kolonijoje.
S. Udalcovas buvo žinomas opozicijos veikėjas per 2011–2012 metų masinius protestus Rusijoje, kuriuos išprovokavo pranešimai apie plačiai paplitusius parlamento rinkimų klastojimo atvejus. 2012 metų vasarį jis dalyvavo tuometinio prezidento Dmitrijaus Medvedevo susitikime su įvairiais opozicijos veikėjais.
Rusijos institucijos sustiprino represijas prieš kritikus ir žodžio laisvę po to, kai Maskva surengė invaziją į Ukrainą, negailestingai persekiodamos žmogaus teisių grupes, nepriklausomą žiniasklaidą, pilietinės visuomenės organizacijų narius, LGBTIQ aktyvistus ir kai kurias religines grupes. Šimtai žmonių buvo įkalinti, o tūkstančiai kitų pabėgo iš šalies.
2023 metų gruodį Maskvos teismas nuteisė S. Udaltsovą 40 valandų privalomųjų darbų už procedūrų, susijusių su mitingo organizavimu, pažeidimą, kai jis buvo sulaikytas Raudonojoje aikštėje, kur bandė išskleisti vėliavą su sovietų diktatoriaus Josifo Stalino atvaizdu, kaip pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra „Tass“.
S. Udalcovas anksčiau buvo įkalintas 2014-aisiais ir nuteistas 4,5 metų laisvės atėmimo bausme už vaidmenį organizuojant 2012-aisiais surengtą demonstraciją prieš V. Putiną, kuri virto neramumais. Jis buvo paleistas 2017 metais.
