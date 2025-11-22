Ilgapirščių įžūlumas: pavogta tilto konstrukcija

Lapkričio 21 d. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo vyro pareiškimą, kad laikotarpiu nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 20 d., Molėtų rajone, Alantos seniūnijoje, iš sodybos teritorijos buvo pavogti trys plieniniai vamzdžiai, kurie buvo pakloti per upelį kaip tilto konstrukcija.
Padaryta apie 800 eurų turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
