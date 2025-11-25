 Joniškio rajone rastas dalimis išardytas bendrovės išnuomotas automobilis

2025-11-25 09:09
Gytis Pankūnas (ELTA)

Joniškio rajone rastas dalimis išardytas bendrovės vyrui išnuomotas automobilis, pranešė policija.

Joniškio rajone rastas dalimis išardytas bendrovės išnuomotas automobilis / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, birželio 23 d. Anykščių rajone gyventojas, gimęs 1997 m., iš uždarosios akcinės bendrovės išsinuomojo automobilį „Audi A6“, pagamintą 2011 m.

Vyras, anot policijos, nuo rugsėjo 1 d. nebemokėjo nuomos mokesčio už transporto priemonę, telefonu nebuvo pasiekiamas, į laiškus neatsakė.

Galiausiai lapkričio 24 d. išnuomotas automobilis rastas išardytas dalimis Joniškio rajone, Bariūnų kaime.

Partirta turtinė žala įvertinta 11 483 eurais.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto iššvaistymo.

