Neblaivus vairavęs ir žmogų sužalojęs vyras išgirdo teismo sprendimą

Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, neįgyti, neturėti ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Teismas 1986 metais gimusį vyrą pripažino kaltu dėl vairavimo, kai girtumas viršija 1,5 promilės, ir dėl eismo įvykio, kurio metu buvo sužalotas žmogus.
Bylos duomenimis, šių metų gegužės mėnesį O. B., vairuodamas automobilį „Audi A4“, nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio į griovį. Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai vairuotojui nustatė 2,51 promilės girtumą.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio keleivė, kurios patirti sužalojimai buvo įvertinti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.
Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų teisėjas O. B. už jo padarytas nusikalstamas veikas skyręs arešto bausmę, jam skyrė ir baudžiamojo poveikio priemones – uždraudė vairuoti trejus metus, konfiskavo automobilį „Audi A4“, kurį šis asmuo vairavo būdamas neblaivus, bei įpareigojo jį dalyvauti alkoholizmo prevencijos programoje.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
