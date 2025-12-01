 Kaišiadorių rajono mero „čekiukų“ byloje – baigiamosios kalbos

2025-12-01 06:57
BNS inf.

Kaišiadorių rajono mero Šarūno Čėsnos „čekiukų“ baudžiamojoje byloje teismas pirmadienį klausys baigiamųjų kalbų, BNS patvirtino prokuroras.

Šarūnas Čėsna
Šarūnas Čėsna / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

„Taip, baigiamosios kalbos“, – nurodė valstybinį kaltinimą byloje palaikantis Valentinas Alekna.

Įprastai prokuroras baigiamojoje kalboje teismo prašo asmenį pripažinti kaltu ir pasiūlo, kokią bausmę jam skirti.

Prokuroras vylėsi, kad popietiniame posėdyje savo baigiamuosius žodžius spės pasakyti visi proceso dalyviai.

Pasak V. Aleknos, politikas bylos teisminio nagrinėjimo metu davė parodymus, kaltės nepripažino.

Kaip rašė BNS, Kaišiadorių rajono meras kaltinamas piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu.

Prokuratūros duomenimis, 2019–2023 metais eidamas savivaldybės tarybos nario pareigas Š. Čėsna suklastojo 42 išlaidų ataskaitas ir taip apgaule įgijo 4 tūkst. 424 eurus.

Anot kaltinimo, didžiąją dalį šios sumos sudaro išlaidos degalams, kurios buvo apmokėtos Š. Čėsnos iš dalies valdomos bendrovės „Telesita“ mokėjimo kortelėmis. Be to, politikas su tarybos nario veikla susijusioms kelionėms naudojo įmonės automobilį.

Specialiųjų tyrimų tarnybai vasarį pranešus apie politikui pateiktus įtarimus, jis sustabdė narystę Liberalų sąjūdyje.

Š. Čėsna anksčiau tvirtino norintis dirbti Kaišiadorims ir, nepaisant teismo proceso, sieksiantis antros kadencijos mero poste.

