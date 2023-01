Po šokiruojančio incidento ligoninėje: medikams kasdien tenka atlaikyti pacientų pykčio priepuolius

Pacientų išpuolių prieš medikus pastaruoju metu daugėja. Paviešintame vaizdo įraše užfiksuotas paciento ir skubios pagalbos gydytojos konfliktas. Matyti, kaip iš kabineto išeina vyras ir jam į atlapus įsikibusi gydytoja. Vyras sviedžia medikę, toliau dialogas tęsiasi nukentėjusiajai sėdint ant grindų. Pasak ligoninės vadovės, nukentėjusi gydytoja smurtautojui pretenzijų neturi ir policijai pareiškimo nerašė. Medikai, ypač greitosios medicinos pagalbos, jaučiasi nesaugūs. Tų išpuolių kartojasi vis dažniau, bet situacija bent kol kas nesikeičia. Ar po šio įvykio kas nors pajudės iš mirties taško?

– Kaip viskas įvyko?

– Paramedikai atvežė pacientą į skubios pagalbos skyrių po muštynių ir perspėjo kolegas, kad vyras gali būti agresyvus. Jis apžiūros metu telefonu filmavo, kas vyksta, grasindamas, kad paviešins šį vaizdo įrašą ir parodys, kaip čia visi dirba. Kaip toliau vyko veiksmas, matyti iš pateiktos mūsų vaizdo medžiagos. Daugiau kažkokios informacijos pateikti plačiau negaliu, nes vyksta ikiteisminis tyrimas. Bus išsiaiškinta.

– Bet, kaip matome iš vaizdo įrašo, asmuo po šio incidento tiesiog pasišalino?

– Buvo iškart iškviesta policija. Vėliau pacientui suteikta visa reikiama medicininė pagalba, kokia jam ir priklausė.

– Pati medikė policijai pareiškimo nerašė?

– Mes kaip įstaigos atstovai netoleruojame tokių fizinių išpuolių ir demonstruojamos agresijos gydytojų atžvilgiu. Fizinė agresija šiuo atveju yra užfiksuota. Imamės veiksmų, kad visą šią atsakomybę prisiimtų neteisėtus veiksmus atlikę asmenys.

– Ar toks įvykis ligonėje pirmas, kai tenka kviesti net policiją, ar jau buvę panašių incidentų ir anksčiau?

– Dėl panaudoto fizinio smurto, tai kiek man žinoma, toks atvejis pirmas. Tačiau labai dažnai, praktiškai kiekvieną mielą dieną, mūsų medikai susiduria su psichologiniu smurtu, kur nėra naudojama fizinė jėga. Kadangi pacientų srautas nemažas, pasitaiko įvairiausių žmonių ir įvairiausių situacijų. Mūsų gydytojams tenka atlaikyti ir pacientų pykčio priepuolius, ir kitokias demonstruojamas neigiamas emocijas, išklausyti ir necenzūrinių komentarų. Tai – mūsų kasdienybė, kuri nepalengvina ir negerina paties dirbančio mediko emocinės būklės.

Fizinis smurtas – gana retas reiškinys. O su tokiu pacientų piktžodžiavimu, vadinamu psichologiniu smurtavimu, mes susiduriame kiekvieną dieną.

Galbūt todėl mes nesulaukiame grįžtamojo ryšio iš mūsų medicinos personalo aptarnavimo metu. To, ko mes laukiame, ko tikisi pacientai, kad gydytojas būtų laimingas ir patenkintas, ir kad dovanotų plačią šypseną ir išsamiai pakonsultuotų. Bet kai pacientas atvyksta jau priešiškai nusiteikęs, ir tokių per dieną būna ne vienas, faktas, gali būti sudėtinga ir pačiam medikui. Be abejo, ne visą laiką būna teisūs ir medikai, kaip ne visą laiką teisūs būna ir pacientai. Todėl vakar paviešinome vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas fizinis smurtas. Tai – gana retas reiškinys. O su tokiu pacientų piktžodžiavimu, vadinamu psichologiniu smurtavimu, mes susiduriame kiekvieną dieną. Ir to galėtume išvengti, jei tiek pacientas, tiek medikas vienas kitą gerbtų, mokėtų bendrauti. Tuomet ir pacientai atvyktų iš anksto nenusiteikę neigiamai, kad jei neišsireikalaus, nebus piktas, negaus paslaugos.

– Po šiuo vaizdo įrašu mačiau ir vienos Seimo narės komentarą. Seimas po pateikimo pritarė projektui, kuriuo būtų numatyta bauda, administracinė atsakomybė už medikų garbės ir orumo įžeidimą. Ar tai padėtų kažkiek spręsti šią problemą?

– Bet kokiu atveju, manau, gal ne 100 proc. užtikrintų, bet tikrai gelbėtų, padėtų, nes kai kuriais atvejais, kai kurie žmonės tiesiog susimąstytų, ką jie šneka, ką jie daro ir kokie jų veiksmai. Tai jau būtų žingsnis į priekį.