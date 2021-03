Kūdikį laiptinėje palikusiai motinai – dveji metai laisvės apribojimo

Kaip pranešė teismas, nuosprendžiui įsiteisėjus, moteris privalės šešis mėnesius lankytis pas psichologą ir tiek pat laiko dalyvauti elgesio pataisos programoje. Be to, per vienus metus ji turės neatlygintinai išdirbti 150 valandų įstaigose, kurios rūpinasi pagalbos reikalingais žmonėmis.

Teismas taip pat įpareigojo kaltinamąją laisvės apribojimo laikotarpiu susirasti darbą arba jo netekus užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.

Nukentėjusiam kūdikiui teismas iš motinos priteisė 5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo.

Bylos duomenimis, pernai, birželio 15-osios rytą, kūdikį, suvyniotą į ryšulį, vieno Vilties gatvės namo laiptinėje rado šio namo gyventojas ir iškvietė pagalbą.

Naujagimis buvo skubiai išgabentas į ligoninę, jam nustatytas bendras kūno atvėsimas, sukėlęs gyvybei pavojingą būseną.

Teismo teigimu, jauna mama, norėdama atsikratyti savo naujagimio, paliko jį netoli savo namų esančio daugiabučio laiptinėje ir taip tyčia sunkiai sutrikdė jo sveikatą.

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į tai, kad moteris dėl nusikaltimo prisipažino ir dėl jo gailėjosi.

„Teismas taip pat rėmėsi socialinio tyrimo išvada, kurioje nurodoma, kad kaltinamoji supranta poreikį laikytis visuotinai pripažintų vertybių, jos pakartotinio nusikalstamumo rizika žema“, – rašoma pranešime.

Taip pat atkreiptas dėmesys ir į tai, kad kaltinamoji noriai bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, nuosekliai lanko psichologo konsultacijas, pozityvios tėvystės kursus, bando kurti ryšį su vaiku, kas mėnesį perveda pinigus jo išlaikymui.

„Šios ir visos kitos aplinkybės, teismo įsitikinimu, leidžia manyti, kad teisingumą įgyvendinti šiuo atveju galima paskyrus švelnesnę bausmę, nei numato įstatymas. Teismas pažymėjo, kad kaltinamajai paskyrus net ir minimalią laisvės atėmimo bausmę, kuri numatyta už sunkų sveikatos sutrikdymą, tai prieštarautų teisingumo principui ir bausmės paskirčiai“, – pabrėžė teismas.

Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.